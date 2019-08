Quattro borse di studio per studenti..."pallavolisti": è l'iniziativa "Bravi nello studio, bravi nello sport" del Cus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il C.U.S. Venezia, in collaborazione con le Università Iuav e Ca’ Foscari, indice anche quest’anno il bando per l’assegnazione di 4 borse di studio rivolte a studenti e studentesse non residenti nel comune di Venezia, già immatricolati presso i due Atenei o che si immatricoleranno per la prima volta nell’anno accademico 2019/2020; sono esclusi studenti Erasmus incoming, visiting student, iscritti a corsi singoli.

Borsa di studio

Gli studenti richiedenti devono aver ottenuto buoni risultati scolastici ed essere disponibili a partecipare all’attività agonistica con le squadre del C.U.S. Venezia di pallavolo maschile (serie C) e pallavolo Femminile (serie C); inoltre non devono avere già ricevuto la borsa di studio in uno dei due precedenti anni accademici. La borsa di studio “Bravi nello studio, bravi nello sport” dà diritto a: iscrizione universitaria gratuita ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio; rimborso spese annuale per un totale di 1.500 euro; accesso gratuito alla palestra fitness degli impianti sportivi universitari; fornitura di abbigliamento sportivo; possibilità di ottenere compensi aggiuntivi, effettuando interventi di promozione della disciplina sportiva nelle scuole del territorio oppure diventando istruttore di una delle squadre giovanili o nei corsi di avviamento allo sport.

Info

La commissione, che deciderà l’assegnazione delle borse di studio è composta da Magnifico Rettore dell’Università Iuav o suo delegato; Magnifico Rettore dell’Università Ca’ Foscari o suo delegato; Presidente del C.U.S. Venezia; altro componente del Consiglio Direttivo del C.U.S. Venezia. Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito del C.U.S. Venezia (http://www.cusvenezia.it) entro lunedì 30 settembre 2019. Le domande dovranno essere presentate anche per posta o anticipate via mail (info@cusvenezia.it) entro le ore 24:00 di lunedì 2 settembre prossimo a C.U.S. Venezia - Dorsoduro 2407 - 30123 Venezia.