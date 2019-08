Università popolare di Mestre: riaprono le iscrizioni per l'anno accademico 2019/2020

Riaprono le iscrizioni dell'Università Popolare di Mestre per l'anno accademico 2019/2020. Sarà possibile iscriversi ai corsi e alle attività culturali dal'11 settembre presso la sede di Corso del Popolo 61. Tutti coloro che sono già soci potranno iscriversi in data anticipata a partire dal 4 settembre.

Sono tanti i corsi proposti per i soci dell'Università Popolare e vanno dalle lingue straniere all'informatica, dalla psicologia alla fotografia senza tralasciare altri settori come quello della letteratura, della storia contemporanea, della filosofia o dell'astronomia. Oltre ai corsi in sé vengono proposte agli studenti anche molte attività culturali come visite guidate, conferenze in italiano o inglese, viaggi d'istruzione e incontri letterari.

Le iscrizioni ai corsi sono accettate seguendo l'ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento posti. C'è, inoltre, la possibilità di ottenere la Cetificazione Trinity per i corsi di lingua inglese. L’elenco completo e i programmi dei corsi sono consultabili sul sito ufficiale.

Info e contatti