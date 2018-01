Toyota lancia il car sharing di auto ibride a Venezia: "Progetto pilota, sarà dotato di app"

Dopo il car-sharing con auto a motore ibrido-elettrico nel Comune di Forlì, Toyota sta approntando un progetto pilota per l'uso di veicoli ibridi anche nella città metropolitana di Venezia, che sarà dotato di un'app: lo ha annunciato l'amministratore delegato di Toyota Italia Mauro Caruccio martedì mattina, consegnando al Comune di Genova quattro auto in comodato gratuito per un anno.

App che integri trasporto terrestre e lagunare

"Dopo Forlì andremo a Venezia con un progetto complesso ancora alla fase del pilotaggio - ha detto Caruccio - Stiamo pensando anche a un'app, grazie alla quale sarà possibile integrare il trasporto terrestre e quello lagunare dei vaporetti". Carucci ha quindi aggiunto che "oltre 30 città hanno introdotto agevolazioni all'utilizzo di veicoli ibridi e sono ben 12, inclusa la Liguria, le Regioni italiane che riconoscono dei contributi per il passaggio a veicoli alimentati con tecnologia full-hybrid di Toyota". L'ad ha quindi riferito che in Italia dal 2007 a oggi 180mila clienti hanno acquistato automobili ibride Toyota (3,4% del mercato) e che Toyota ha il 43% del mercato mondiale (i dati si riferiscono all'anno 2016).