Rifiuti, discariche e malaffare: il viaggio della Commissione Ecomafie al nord

Sarà in Veneto e nel Veneziano, la prossima settimana, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, dopo le inchieste che hanno coinvolto ditte di smaltimento e discariche del territorio. In certe aree del Veneziano non si contano le manifestazioni di impegno per portare a termine le bonifiche dei terreni, utilizzati e mai risanati. Il loro recupero è rimasto al palo, ed è anche quasi uscito dal dibattito pubblico.

Le tappe

Prima fermata San Donà di Piave, L'Ecomafie sarà in sopralluogo allo stabilimento della Se.Fi, specializzata nella gestione di rifiuti, sia nel Veneziano, sia nel Trevigiano, lo scorso anno interessata da un devastante incendio che cancellò il capannone di gestione, raccolta e smaltimento degli scarti. In programma altri sopralluoghi ai siti di Noale e Paese (Treviso), al centro di un’inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Venezia per traffico illecito di rifiuti che ha coinvolto la Cosmo, a fine 2018, con circa 280 mila tonnellate di materiale sequestrato.

Porto Marghera

La Commissione svolgerà anche sopralluoghi al Sin (sito di interesse nazionale) per la bonifica di Porto Marghera, nodo ancora irrisolto, e al porto di Venezia, e in prefettura incontrerà il presidente dell’Autorità portuale, Pino Musolino. Saranno sentiti il sindaco di Venezia, l’assessore all’Ambiente della Regione Veneto, Gianpaolo Bottacin, i magistrati della procura di Venezia, il comandante regionale della guardia di finanza. Saranno inoltre incontrati i rappresentanti di Arpa Veneto, il presidente del Provveditorato interregionale opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (ex Magistrato alle Acque), il presidente di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, i rappresentanti del consorzio Venezia Nuova e della società Veneto Acque, il curatore fallimentare di Miteni. Insieme al presidente Vignaroli, parteciperanno alla missione deputati di tutti i partiti e, del territorio, i senatori Andrea Ferrazzi e Vincenzo D'Arienzo del Pd.

La missione al nord

«Il Nord Italia è una delle aree più calde del Paese sul fronte degli incendi di rifiuti, e non è esente da altri illeciti ambientali - ha detto il presidente della Commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli -. Diverse inchieste degli ultimi anni hanno dimostrato che in molti casi i flussi si sono invertiti rispetto al passato, e oggi le regioni settentrionali sono il punto di arrivo dei rifiuti. Gli incendi e gli stoccaggi di rifiuti in capannoni abbandonati sono un sintomo importante dei traffici illeciti e non vanno sottovalutati. Questa missione sarà l’occasione per acquisire informazioni e vedere in prima persona alcuni siti interessati da roghi e smaltimenti illeciti. Faremo anche un sopralluogo al Sin di Porto Marghera: un sito perimetrato per la prima volta nel 2000 e che oggi, dopo quasi 20 anni, ha un procedimento di bonifica concluso solo sul 16% dei suoli e l’11% delle acque di falda», conclude Vignaroli.