Il Venezia calcio per l'ambiente: Tacopina & Co all'evento di pulizia dei canali "Kick Plastic Out!"

Anche il Venezia calcio parteciperà all’evento “Kick Plastic OUT!” che si terrà sabato 23 marzo a Venezia. Scopo dell’evento organizzato da Venice Calls, Classic Boats Venice e Venice Kayak è quello di promuovere una maggiore coscienza ambientale per la città di Venezia, organizzando una giornata di pulizia di canali e secche adiacenti alla città storica di Venezia e utilizzando quasi esclusivamente imbarcazioni a propulsione elettrica o a remi.

Quando

Il Venezia calcio parteciperà attivamente alla pulizia con il proprio presidente Joe Tacopina, il Club Manager Paolo Poggi e una rappresentanza di giocatori. L’appuntamento è alle 13 in Fondamenta S. Caterina con la consegna dei materiali per lo svolgimento della cleanup e la spiegazione degli itinerari. La raccolta continuerà fino alle 18,30. Al termine dell’iniziativa i volontari che avranno partecipato alla raccolta si recheranno in Fondamenta di Santa Caterina dove sarà scattata una foto di gruppo tra le 18.30 e le 18.45. In seguito, i partecipanti potranno prendere parte alla serata organizzata da Venice Calls e Classic Boats presso la Serra dei Giardini.

Gli itinerari

Gli itinerari per i partecipanti saranno quattro: a piedi i volontari raggiungeranno Secca S. Alvise; in barca elettrica si raggiungerà Secca S. Michele; in bragozzo si raggiungerà Secca Tronchetto; in Kayak si raggiungerà Secca S. Piero.