Inaugurata la pista ciclabile che unisce Mogliano Veneto e Marcon

Un parterre d’eccezione per le piste ciclabili del territorio. Il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, insieme all’Assessore Regionale De Berti, il Consigliere Regionale Riccardo Barbisan, il Presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon, il Sindaco di Marcon Matteo Romanello e il Sindaco di Quarto d’Altino Claudio Grosso hanno inaugurato ufficialmente le due piste ciclabili già pronte da tempo.

Le impressioni

L’occasione ha portato gli amministratori presenti a testare le nuove opere con una biciclettata per la città di Mogliano: dalla prima tappa della nuova pista ciclabile di via Cavalleggeri fino alla tappa conclusiva diquella che collega Mogliano a Marcon. Grande gioia per un’opera che arriva da lontano, ma che viene migliorata e aggiornata per preservare e aumentare le essenze arboree. «Due realizzazioni importanti per la città atte a favorire una viabilità ciclabile sicura ed efficiente – ha detto il Sindaco Davide Bortolato - unire poi due Comuni nella massima sicurezza ci permette di avere un territorio permeabile e che favorisce gli spostamenti green. Voglio ringraziare la Regione del Veneto che ha partecipato a quota parte della spesa dei lavori con il contributo di 112mila euro e tutti i presenti che confermano quanto la mobilità green e la rete ciclabile di una città siano importanti».

