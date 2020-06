Un Falco pescatore all'oasi di Gaggio

Un Falco pescatore in migrazione dai paesi del nord Africa con destinazione nord Europa o Russia europea è stato avvistato nell'oasi di Gaggio dai volontari della sezione Lipu (Lega italiana per la protezione degli uccelli) di Venezia. Stavano compiendo rilevazioni scientifiche e monitoraggi quando hanno fatto la «piacevole scoperta».

La migrazione

«Non sappiamo con certezza sia lo stesso esemplare avvistato in migrazione da svernante, nel senso opposto nell'autunno del 2019 - scrivono i volontari della Lipu Venezia -. L'oasi di Gaggio rimane un sito perfetto per questo rapace, dotata di grandi alberi che si affacciano nei laghetti, da qui il Falco pescatore si lancia e tuffandosi cattura la preda, bloccata con i sui artigli a tenaglia, per poi tornare negli alberi a consumarlo. Questa specie si nutre prevalentemente di pesci e l'oasi ne è particolarmente ricca soprattutto: Persici sole, Alborelle, Scardole e Persici trota, che restando spesso a pelo d'acqua, a loro volta alla ricerca di cibo, sono ideali per il Falco».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La tutela

Il Falco pescatore è una specie in uno stato di conservazione sfavorevole, in Italia è solo migratore e le ultime nidificazioni risalgono alla fine degli anni '60 in Sardegna e Sicilia, particolarmente protetto come specie rara dalla direttiva uccelli 147 del 2009 della CE, che prevede misure speciali di conservazione. Le dimensioni sono importanti, può arrivare a una apertura alare di 170 centimetri.