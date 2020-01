Il Bosco del Parauro diventa utilizzabile e sicuro

La Città Metropolitana di Venezia ha avviato interventi di manutenzione e sistemazione dei sentieri e degli alberi del Bosco del Parauro nel Comune di Mirano. Sono lavori finanziati dall’ente per un importo di circa 37.000 euro finalizzati a ridare fruibilità al bosco e ai sentieri attrezzati. Sarà realizzato il rifacimento del viale di ingresso e la pulizia del percorso a uso dei mezzi di soccorso sul perimetro nord e ovest e la manutenzione della recinzione sul lato del parcheggio.

Intervento in un mese

Prevista la pulizia dei percorsi adibiti al passaggio di persone e mezzi, con asporto di tronchi e abbattimento di piante morte, lievo di alberi caduti e rami spezzati, e altri interventi di abbattimento e sfalcio utili alla sistemazione dei percorsi interni e della viabilità esterna, in particolare sulla strada provinciale 35 per i tratti adiacenti al bosco. Gli interventi seguiti dai servizi politiche ambientali e viabilità avranno una durata di circa 30 giorni. «La Città metropolitana conferma il suo impegno a voler mantenere in ordine e fruibile una zona verde importante del Miranese – è il commento di Saverio Centenaro, consigliere delegato metropolitano – L’intervento consentirà di garantire il transito in sicurezza di chi ne usufruisce».