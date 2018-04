"Le altre città hanno i bus elettrici, Venezia si adegui": una Carta per la mobilità green

L’amministrazione veneziana invitata ad aderire alla Carta metropolitana sulla elettromobilità, che altre grandi città hanno promosso e già sottoscritto in occasione delle giornate sulla mobilità di Milano del 2017. La consigliera Sara Visman (M5S) ha presentato il documento durante la IV commissione svoltasi martedi nel municipio di Mestre, chiedendo appunto che la giunta veneziana faccia un passo concreto in questa direzione.

"Confrontarsi con altre aree"

"Ho proposto la sottoscrizione - ha detto - per includere Venezia nel tavolo per condividere intenti e sviluppo di strategie sulla mobilità del futuro con altre grandi realtà metropolitane come Milano, Torino e Firenze. Riteniamo riduttivo determinare le azioni riguardanti lo sviluppo della rete per la mobilità elettrica con la sola Regione Veneto, visti i pessimi risultati (ad esempio la storia infinita della metropolitana di superficie), ma di allargare la visione ad altre realtà con l’obiettivo di un coordinamento più ampio e condiviso".

"Accelerare sul green"

"Oramai le richieste, anche di utenti oltre confine, sono di avere servizi appropriati per i viaggiatori con auto elettriche ma anzitutto, dobbiamo puntare alla diminuzione dell’inquinamento urbano (di settembre la notizia che a Torino hanno acquistato 20 autobus elettrici) a vantaggio dell’ambiente e della salute pubblica. Con questa mozione vogliamo dare un contributo all’amministrazione, che ha cominciato un percorso di implementazione e ammodernamento delle reti di ricarica nel territorio comunale e con l’assegnazione alla Toyota del servizio di car sharing che sostituirà il parco macchine con veicoli ibridi, come ha illustrato l’assessore Renato Boraso in commissione".