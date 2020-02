Una yurta a Chiesanuova di San Donà: l'Oriente nel verde del territorio veneziano

Un pezzo di Oriente nelle campagne del territorio veneto. A Chiesanuova di San Donà di Piave, infatti, l'idea di Claudia (vedi la pagina SiamoUno di Claudia Ive) per ospitare eventi arriva direttamente dalla Mongolia ed è la cosiddetta yurta, ospitata per l'occasione nel giardino privato di un'abitazione.

Inziative green

La yurta è una tenda/capanna tipica delle popolazioni nomadi di quei territori e, tarsportata in Occidente, si presta perfettamente per iniziative all'aperto, per chi vuole vivere un'esperienza nella natura o passare compleanni in modo green e del tutto originale. La location si presta anche per esplorare la flora e la fauna del luogo oltre che per visitare anche aziende che della filosofia bio ne hanno fatto un must.