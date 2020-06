Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del comune di Venezia

L'assistenza domiciliare è un servizio che prevede una serie di prestazioni socio-assistenziali di aiuto e sostegno alla persona anziana o affetta da patologie, fornite da personale qualificato. L'assistenza viene erogata dal medico che richiede le prestazioni per i pazienti che non possono spostarsi dalla propria abitazione perché non deambulanti o non trasportabili.

Come richiedere l'assistenza domiciliare

Le prestazioni erogate (infermieristiche, di assistenza specialistica e sanitaria integrata) e le prenotazioni di queste devono essere effettuate presso i distretti competenti.

A chi si rivolge il servizio

I destinatari dell’assistenza domiciliare sono persone che si trovano in stato di bisogno sanitario o socio-sanitario assistenziale per le quali siano stati individuati programmi di intervento a domicilio prestato da più figure professionali tra loro integrate. E in particolare per le seguenti patologie:

Pazienti con pluripatologie cronico degenerative che determinino limitazioni dell’autonomia

Pazienti con acute temporaneamente invalidanti

Pazienti in dimissione protetta da reparti ospedalieri

Pazienti che richiedono la nutrizione artificiale

Pazienti oncologici in fase avanzata (svolta in collaborazione con l’associazione di volontariato)

Pazienti HIV correlati in fase avanzata (organizzata dal reparto malattie infettive)

Tipologie di assistenza domiciliare