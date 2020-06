Centri anziani: la mappa completa della provincia di Venezia

I centri anziani sono luoghi che nascono con il fine di promuovere iniziative di aggregazione e socializzazione per persone di una certa età. Tra giochi, attività ricreative, intrattenimento e cultura, gli over 65 possono dedicare del tempo alle loro passioni e farlo in compagnia di chi, come loro, sta affrontando lo stesso periodo di vita. A Venezia e provincia sono diverse le strutture che promuovono questo tipo di attività per persone anziane. Ecco un elenco delle principali sedi.

I centri anziani in centro storico

Circolo Ricreativo Culturale Anziani di Cannaregio, 3152 Cannaregio, Venezia, 30121, telefono: 041 719393

Gruppo anziani "La Gondola", Calle delle Boldine, 1999, 30123 Venezia

Gruppo Anziani Autogestito Giudecca, Sestiere Giudecca, 212, 30133 Venezia, telefono: 041 296 0054

I centri anziani in terraferma

Gruppo Anziani Autogestito L'Arca, Viale Jacopone da Todi, 4, 30174 Chirignago-Zelarino, telefono: 041 544 1290

Centro Sociale Anziani e Pensionati, 85 Via Dal Cortivo Angelo, 30173 Venezia Mestre, telefono: 041 542 0110

Centro diurno per anziani, Istituto antica scuola dei battuti, via Spalti 1, Venezia Mestre, telefono 0415072111 (centralino)