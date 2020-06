Le residenze sanitarie per anziani del Comune di Venezia

Le case di riposo temporanee (mentali o funzionali), ex residenze sanitarie assistite, sono strutture che ospitano per un periodo temporaneo persone non autosufficienti, che non possono essere assistite in casa e che necessitano di specifiche cure mediche di più specialisti e di una complessa assistenza sanitaria.

Il ricovero: come funziona

Per il ricovero di anziani in Case di Riposo o in Case di riposo temporanee (ex residenze sanitarie assistite R.S.A.) è necessario:

Rivolgersi agli Assistenti Sociali presenti nei distretti

Ritirare il modulo da compilare che comprende anche tre schede SVAMA. I moduli sono disponibili presso i distretti Ulss e il servizio informa anziani. La scheda SVAMA verrà compilata in parte dall'assistente sociale e dal medico di base

Richiedere l'autorizzazione dell' Unità Operativa Disabili dell'Ulss - U.O.D., che effettuerà un controllo finale di tutta la pratica

Successivamente il Comune può eventualmente erogare un contributo per il pagamento della retta in base alle condizioni economiche dell'anziano. Per tale richiesta si deve far riferimento agli uffici della direzione centrale politiche educative del Comune. La domanda va presentata presso gli sportelli unici integrati su apposita modulistica, dove si possono ottenere informazioni relative alle strutture protette presenti nel territorio della regione Veneto.

Le residenze sanitarie a Venezia