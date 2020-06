Case popolari a Venezia: tutte le informazioni

Vincere il bando per l'assegnazione di un alloggio di residenza pubblica vuol dire essere soggetti in grave difficoltà economica per cui viene a mancare la possibilità individuale di acquisto di un'abitazione a prezzo di mercato. In base a specifici requisiti, dunque, si ha diritto a una cosiddetta "casa popolare", definita anche "alloggio di edilizia residenziale pubblica". Gli immobili che vengono assegnati alle famiglie con problemi economici sono di proprietà dello Stato e, in seguito a un bando apposito emesso dai comuni, questi soggetti possono subentrarvi pagando un canone agevolato.

Chi ha diritto a una casa popolare?

Per poter essere assegnatari di casa popolare bisogna avere i seguenti requisiti:

Avere un reddito basso (ogni comune stabilisce la soglia nell'apposito bando)

Avere una disabilità

Essere dei genitori single con dei figli a carico

Essere una giovane coppia

Essere senza fissa dimora

Inoltre, per poter ottenere un alloggio popolare, non bigosna avere la proprietà di alcun immobile, né avere diritti come l'usufrutto o il diritto di uso o abitazione su immobili o parti di questi.

Come fare domanda

Per fare domanda di assegnazione di casa popolare bisogna rivolgersi al proprio comune di residenza e compilare il modulo di richiesta. L'amministrazione comunale emana dei bandi specifiti di assegnazione di alloggi popolari per i residenti del comune stesso. Verrà poi assegnato un punteggio e redatta una graduatoria da parte di una commissione che valuterà le singole richieste. Una volta formata, la graduatoria viene pubblicata sul sito del comune. Se un soggetto non ottiene subito la casa popolare può entrare in una lista d'attesa che gli consentirà di ottenere l'alloggio quando si libererà un posto.

A chi rivolgersi a Venezia

Tutte le informazioni, le graduatorie e i bandi sulle case popolari a Venezia possono essere consultati sul sito dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della provincia di Venezia (Ater) o sul sito del comune di venezia nell'apposita sezione dedicata alla modulistica del settore residenza.