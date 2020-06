Dove richiedere i certificati per l'edilizia privata a Venezia

L'edilizia privata è quel settore che comprende tutte le procedure amministrative necessarie per interventi edilizi realizzati da privati, ditte o enti. I certificati da richiedere sono di diverso tipo a seconda della rilevanza e del tipo di intervento che si vuole attuare sulla propria abitazione, dal permesso di costruire fino a passare alla comunicazione di attività edilizia libera. Ma guardiamo più nel dettaglio a chi rivolgersi a Venezia nel caso si volesse procedere con dei lavori di edilizia privata.

Uffici a cui rivolgersi a Venezia

Per richiedere informazioni e documenti relativi all'edilizia privata, l'ufficio di riferimento nel comune di Venezia è la sede del centro storico in Campo Manin - San Marco n. 4030 oppure quella di Mestre in Viale Ancona, 59 (nuovo Polo Tecnico).

A causa dell'emergenza sanitaria, è possibile mettersi in contatto con il settore edilizia del comune di Venezia nei seguenti modi:

lasciando un messaggio in segreteria telefonica ai numeri 0412749825 o 0412749826 (ricordando di lasciare: il proprio cognome e nome; il n. di telefono; l'oggetto della richiesta. Verrà data risposta entro 5 giorni lavorativi);

inviando una email a: suesegreteria@comune.venezia.it ;

utilizzando DIME

telefonando dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ai seguenti referenti:

Per SUE – Centro Storico Venezia e Isole: 3409192016 - 3487915807 - 3486400378

Per SUE – Terraferma (escluso Porto Marghera): 3456374287 - 3423419780 - 3486400378

Per Agibilità e Accesso atti di pratiche del SUE ancora in corso: 3452548855 - 3486400378

Per Sanzioni amministrative relative ad attività edilizie – Rilascio titoli edilizi – Idoneità Alloggi: 3482200827 - 3486400378