Controllo caldaia: info pulizia e fumi

I controlli sugli impianti di riscaldamento hanno una duplice finalità: da un lato garantire una maggiore sicurezza e prevenire incidenti, dall'altro ottenere un notevole risparmio energetico (con il risultato di una bolletta meno cara). In quest'ottica, già da diversi anni lo Stato italiano ha introdotto l'obbligo per i cittadini di far effettuare un controllo dell'impianto di riscaldamento (con cadenza annuale) e un controllo dei fumi, secondo quanto stabilito da Decreto Legislativo 192/2005.

Come effettuare il controllo

Per effettuare il controllo è necessario rivolgersi ad un tecnico di fiducia il quale, alla fine del lavoro, rilascerà il "Rapporto di Controllo Tecnico", che dichiara l'avvenuta verifica dell'impianto. In base alle disposizioni di legge, il costo di queste verifiche è a carico del richiedente. Sarà lo stesso manutentore ad inviare copia del Rapporto di Controllo all'Amministrazione Comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per mantenere l'impianto in regola la manutenzione deve essere affidata a ditte che siano regolarmente iscritte nel registro delle ditte, secondo i requisiti previsti dalla L. 46/90. Il responsabile dell'impianto (chi occupa l'immobile o l'amministratore in caso di società e condomini) deve far eseguire:

La manutenzione dell'impianto

L'analisi del rendimento di combustione (o controllo dei fumi): secondo le periodicità stabilite dalla legge che variano in base alla potenza e della - vetustà dell'impianto stesso.



Tipo di caldaia e periodicità di pulizia a prova di combustione

Caldaia a combustibile solido (esempio: legna, ecc…) - indipendentemente dalla potenza: Ogni anno

Caldaia a combustibile liquido (esempio: GPL, gasolio, ecc…) - indipendentemente dalla potenza: Ogni anno

Caldaia a combustibile gassoso di potenzialità superiore o uguale a 35kW: Ogni anno

Caldaia di potenzialità inferiore a 35kW che prendono aria da locali abitati: Ogni due anni

Caldaia di potenzialità inferiore a 35kW che prendono aria dall'esterno e che siano state installate da più di 8 anni: Ogni due anni

Caldaia di potenzialità inferiore a 35kW che prendono aria dall'esterno e che siano state installate da meno di 8 anni: Ogni quattro anni

Caldaie in centrale termica, con potenza totale superiore a 350 kW Prova di combustione: 2 volte l'anno (1 alla metà dell'anno termico)

Consigli utili