Occhiaie: come eliminarle per sempre con un tatuaggio

Una novità nel mondo dell'estetica che arriva direttamente dal Brasile. I tatuaggi color carne per rimuovere definitivamente le occhiaie sono un'invenzione di un tatuatore brasiliano, Rodolpho Torres che ha avuto l'intuizione di creare un correttore definitivo per coprire definitivamente le borse sotto gli occhi, come? Tatuandole. Torres ha infatti postato sul suo profilo Instagram un video nel quale esegue questo suo trattamento rivoluzionario su una sua paziente che ha subito riscontrato milioni di visualizzazioni.

Un'idea geniale o folle? A ognuno di noi il giudizio ma Torres ha senza dubbio lanciato una moda che potrebbe far risparmiare sull'acquisto di cosmetici come correttori e risolverebbe una volta per tutte il problema delle borse nere tipiche dell'occhio stanco. La stessa tecnica viene utilizzata dal tatuatore per coprire le smagliature sul corpo usando pigmenti dello spesso colore della pelle e iniettandoli direttamente su questa, come un vero e proprio tatuaggio.

Anche la convalescenza è come quella di un normale tatuaggio, bisogna infatti coprire la zona interessata con olio nutriente per mantenerla idratata ed elastica.

Si tratta di un rimedio nuovo e del quale non si conoscono gli effetti a lungo termine, quindi, prima di rischiare con un'azione permanente sul proprio volto, forse è meglio informarsi bene e continuare, almeno per un po', a seguire i classici consigli anti occhiaie che conosciamo bene.