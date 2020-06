Come chiedere il cambio di residenza a Venezia

Per cambio di residenza si intende il trasferimento da/in altri comuni italiani o esteri. Se si intende procedere con l'iter burocratico che permette questo spostamento in modo ufficiale bisogna rivolgersi all'ufficio anagrafe del comune in cui si intende trasferire la propria residenza. Può effettuare la dichiarazione, entro il termine massimo di 20 giorni dal verificarsi dell'evento e in modo gratuito, qualsiasi componente del nucleo familiare purché maggiorenne.

Documeni da presentare

Per poter trasferire la propria residenza da un comune a un altro bisognerà presentarsi personalmente all'ufficio anagrafe muniti della seguente documentazione:

Un documento di identità

Il codice fiscale

La copia di patenti e targhe di mezzi di proprietà di ogni componente del nucleo familiare che intende trasferirsi

I cittadini stranieri dovranno portare inoltre la carta di soggiorno o il permesso di soggiorno

Atti autentici rilasciati dalle autorità del paese di origine, debitamente legalizzati laddove previsto, attestanti lo stato civile e la composizione familiare

Per poter ottenere la nuova residenza il tempo di attesa è, indicativamente, di 90 giorni.

Uffici Anagrafe del comune di Venezia

Venezia centro storico

Ca' Loredan (tel. 0412748222)

San Marco 4142 (ingresso da calle Loredan)

San Marco 4161 (ingresso da calle del Carbon)

Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì - giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario continuato)



Lido

Via Sandro Gallo 32 (tel. 0412720507)

Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Pellestrina

Sestiere Zennari 639 (tel. 0415278301)

Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì - giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario continuato)



Murano

Fondamenta da Mula 153 (tel. 0412737640)

Lunedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Burano

Via San Martino Destro 179 (tel. 041730015)

Martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Mestre centro

Via Palazzo 8 (tel. 0412746571)

Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì - giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario continuato)