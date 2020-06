Come chiedere la carta d'identità elettronica a Venezia

A partire dal 09/02/2018 presso tutti gli sportelli anagrafici del Comune di Venezia il documento di identità è rilasciato esclusivamente nel formato elettronico. Questa tipologia di carta rende il processo di richiesta dell'identità digitale (SPID) più facile e veloce, perchè viene meno la necessità di farsi identificare "de visu" dall'operatore dell'Identity Providere prescelto; basterà infatti utilizzare le credenziali di autenticazione che si riceveranno insieme alla carta, tramite lettori da tavolo commerciali e da smartphone dotati di interfaccia NFC (Near Field Communication). Inoltre, il documento, consente di non fare la fila ai varchi elettronici alle dogane di tutti i paesi in cui è possibile viaggiare con la carta d'identità. Con la carta d'identità elettronica si hanno, inoltre, registrate le proprie impronte digitali e l'eventuale volontà di donazione degli organi e tessuti. Il costo è di 22,21 € e si riceve entro 6 giorni lavorativi direttamente a casa (stampata ed inviata a cura dell'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS). La durata è di 10 anni per i maggiorenni, 5 anni per i minori con età dai 3 ai 18 anni e 3 anni per età inferiore ai 3 anni.

Documentazione da presentare

Una foto tessera recente su sfondo bianco conforme a prescrizioni del Ministero dell'Interno per il rilascio del passaporto

Tessera sanitaria plastificata

Per i cittadini stranieri, un valido documento per il soggiorno

In caso di cittadino minore dovranno essere presenti, oltra al minore, entrambi i genitori o uno solo purchè munito di apposita dichiarazione di assenso dell'altro genitore e della fotocopia di un documento d'identità dello stesso, in caso contrario la carta d'identità digitale non avrà validità per l'espatrio (per i minori con cittadinanza straniera o dell'Unione Europea non è necessaria la dichiarazione di assenso alla validità per l'espatrio, in quanto il documento non costituisce titolo per l'espatrio)

Uffici anagrafe per il rilascio della carta d'identità elettronica

Venezia centro storico

Ca' Loredan (tel. 0412748222)

San Marco 4142 (ingresso da calle Loredan)

San Marco 4161 (ingresso da calle del Carbon)

Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì - giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario continuato)



Lido

Via Sandro Gallo 32 (tel. 0412720507)

Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Pellestrina

Sestiere Zennari 639 (tel. 0415278301)

Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì - giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario continuato)



Murano

Fondamenta da Mula 153 (tel. 0412737640)

Lunedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Burano

Via San Martino Destro 179 (tel. 041730015)

Martedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Mercoledì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Giovedì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Mestre centro

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Palazzo 8 (tel. 0412746571)

Lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00

Martedì - giovedì dalle ore 8.45 alle ore 16.30 (orario continuato)