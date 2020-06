Patente di guida: le informazioni per richiedere il rinnovo

Il rinnovo della patente va effettuato allo scadere della validità della stessa o non prima di quattro mesi dalla data di scadenza della validità della patente già in possesso. Eccetto i casi per i quali è richiesta la visita in commissione medica locale (per patologie specifiche, disabilità motorie, deficit visivi o uditivi, con età superiore a 60 anni (patenti D, D/E) e 65 anni (patenti C, C/E), per diabete mellito con patente C, D, CE, DE, AK, BK, per revisioni disposte dalle autorità competenti), occorre effettuare una visita medica in una delle autorità sanitarie previste dall’articolo 119 del Codice della strada.

Visita medica: modalità di prenotazione

Telefonare allo 041-2608479 il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.00

Inviare un fax al n. 041-2608148 indicando nome, cognome, data di nascita, data scadenza patente, tipo patente ed un numero di telefono al quale essere contattati (saranno effettuati due tentativi in due giorni diversi)

Inviare via email all'indirizzo commissionepatenti@aulss3.veneto.it nome, cognome, data di nascita, data scadenza patente, tipo patente ed un numero di telefono al quale essere contattati (saranno effettuati due tentativi in due giorni diversi)

Recarsi allo sportello di P.le S. Lorenzo Giustiniani 11/D, Venezia-Zelarino, aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 11.00.

Per i residenti a Venezia e Isole è possibile chiamare il n. 041-5295887 il martedì e il mercoledì dalle 08.30 alle 11.00 o accedere direttamente allo sportello di medicina legale ex Osp. G.B. Giustinian, Dorsoduro 1454, il martedì e il mercoledì dalle 08.30 alle 11.00.

Prezzi e modalità di rinnovo

I prezzi e le modalità sono diverse a seconda di quale tipologia di struttura ci si è rivolti e quale categoria di patente si deve rinnovare. Al momento della visita è necessario portare l’attestazione del versamento di 9 euro sul conto corrente 9001 (il bollettino prestampato è in distribuzione negli uffici postali e gli uffici della motorizzazione) e una marca da bollo da 14,62 euro. Se la visita ha esito positivo, il medico rilascia all’interessato il certificato medico con la marca da bollo e invia comunicazione della conferma di validità al ministero dei Trasporti. Successivamente, il ministero spedisce al domicilio dell'interessato un tagliando adesivo che attesta la validità della patente di guida. Il tagliando deve essere applicato sul documento.

Tipologie di patenti