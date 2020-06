Come diventare scrutatore a Venezia: documenti utili

Lo scrutatore di seggio elettorale è una figura che si inserisce all'interno dell'ufficio che si insedia in occasione delle elezioni o referendum previsti dall'ordinamento italiano. Gli scrutatori del seggio elettorale sono nominati in ciascun comune dalla Commissione Elettorale Comunale tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle elezioni. Ecco tutte le informazioni utili per poter diventare scrutatori presso il proprio comune di residenza.

Come fare domanda di iscrizione

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune e in possesso dei requisiti di idoneità possono chiedere, entro il mese di novembre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Per iscriversi all'albo di scrutatore di seggio elettorale si può scaricare sul proprio pc il modello di domanda e informazioni sulla modalità di presentazione. L'iscrizione resta valida fino alla richiesta di cancellazione da parte dell'interessato o a seguito della cancellazione dalle liste elettorali per emigrazione, per perdita diritti elettorali o per decesso. Non c'è nessun costo da sostenere.

Requisiti di idoneità

Essere in possesso del diploma di scuola media superiore

Essere iscritto nelle liste elettorali del comune di Venezia

Cause di esclusione dalle funzioni di Presidente di seggio

Coloro che alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età;

Se presenti cause di incompatibilità previste dall’art. 38 del D.P.R. 30.03.1957 n. 361 e dall’art.23 del D.P.R. 16.05.1960 n. 570

I dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti

Gli appartenenti alle forze armate in servizio

I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti

I segretari comunali e i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali

Sedi e contatti

Viale Ancona, 41 - 30172 Mestre, Venezia. Tel. 041 274 6724.

Orario di apertura al pubblico: lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 8.45 alle ore 13.00. Martedì-giovedì dalle ore 8.45 alle ore 17.00 (orario continuato) sabato chiuso.

Indirizzi di posta elettronica: