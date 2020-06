Posta Elettronica Certificata: tutte le informazioni per Venezia

La Posta Elettronica Certificata è un servizio di comunicazione elettronica tra cittadino e pubblica amministrazione. Il servizio è offerto a titolo gratuito e si rivolge a tutti i cittadini italiani maggiorenni che ne facciano richiesta (anche se residenti all'estero). Attraverso la Posta Certificata ogni cittadino può dialogare in modalità sicura e certificata con la pubblica amministrazione comodamente da casa o con qualsiasi dispositivo in grado di connettersi ad internet senza recarsi presso gli Uffici della Pa per:

richiedere/inviare informazioni alle Pubbliche Amministrazioni

inviare Istanze/documentazione alle Pubbliche Amministrazioni

ricevere documenti, informazioni, comunicazioni dalle Pubbliche Amministrazioni

Il servizio Posta Certificata fornisce tutte le garanzie di una posta elettronica certificata, permette di dare ad un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa e garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso. La Posta Certificata garantisce un canale di comunicazione chiuso ed esclusivo tra pubblica amministrazione e cittadino, non sono, infatti, previste comunicazioni al di fuori di tale canale, ad esempio tra cittadino e cittadino. Le caselle posta certificata attivate dalla pubblica amministrazione per i propri dipendenti (in qualità di Cittadini) sono del tutto equivalenti alle caselle posta certificata per il cittadino.

I Servizi Base

I servizi base forniti in forma gratuita al cittadino, ossia l'insieme dei servizi necessari a garantire la creazione di un canale di comunicazione semplice, diretto e sicuro tra cittadino e pubblica amministrazione, sono:

La casella di posta elettronica PostaCertificat@, con dimensione di 250 MB, per ogni cittadino italiano maggiorenne che ne faccia richiesta, destinata esclusivamente alle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadino, e viceversa.

Il servizio opzionale di notifica tramite posta elettronica tradizionale (ad esempio dell'avvenuta ricezione di un messaggio sulla propria casella PostaCertificat@ oppure delle ricevute di accettazione e consegna conseguenti un invio)

Il fascicolo elettronico personale del cittadino, uno spazio per la memorizzazione dei documenti scambiati con capacità di memorizzazione di 500 MB, attraverso salvataggio operato tramite Casella PostaCertificat@.

La messa a disposizione del cittadino di un indirizzario delle pubbliche amministrazioni provviste di PostaCertificat@ o posta elettronica certificata preventivamente inserite nell'Indice delle PA.

Per le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, è possibile attivare gratuitamente la casella PostaCertificat@ per i propri dipendenti.

I Servizi Avanzati

Ai cittadini che ne facciano richiesta, saranno messi disposizione, a pagamento, ulteriori servizi accessori, quali:

Servizi di firma digitale

Servizi di notifica multicanale, cioè di segnalazione, attraverso SMS, IVR e posta cartacea, degli eventi collegati alla casella stessa

Agenda degli eventi, con l'indicazione delle principali scadenze di interesse

Il servizio avanzato di fascicolo elettronico personale del cittadino, con uno spazio di memorizzazione pari a 1 G

Sono inoltre previsti ulteriori servizi aggiuntivi a pagamento per il cittadino: