Come chiedere o rinnovare il passaporto a Venezia

Il passaporto ordinario è un documento di identificazione valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello italiano, salve le limitazioni previste dalla legge, e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Per i minori degli anni 14, tuttavia, l’uso del passaporto ordinario individuale è subordinato alla condizione che gli stessi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci.

Domanda di passaporto elettronico online

La direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione relativa al 2010 del Ministro dell’Interno ha previsto la predisposizione di un sistema di prenotazioni “on line” per il rilascio del passaporto elettronico. Questo sistema viene chiamato anche “agenda passaporto” e consente ai cittadini di registrarsi e compilare, direttamente via web, la domanda per ottenere il passaporto elettronico, prenotando contestualmente l’appuntamento presso l’ufficio passaporti della Questura per l'acquisizione delle impronte digitali, della fotografia e della firma.

Documenti necessari per la richiesta del passaporto

Se maggiorenni:

2 fotografie con le seguenti caratteristiche:

Recenti La dimensione verticale del volto (fronte-mento) deve essere compresa tra i 26-30 mm L’inquadratura del volto deve comprendere anche la parte superiore delle spalle Il volto deve essere inquadrato frontalmente, non ruotato né inclinato da un lato Mantenere la simmetria delle spalle e della capigliatura Le orecchie, se non sono coperte dai capelli, devono essere entrambe visibili Gli occhiali non devono avere riflessi e solo con la montatura trasparente La luminosità della foto deve essere frontale, omogenea e non deve presentare riflessi o forti toni troppo chiari o troppo scuri la foto deve essere entro le dimensioni seguenti: 50x45 mm – 45 x 35 mm (vedi normative ICAO)

1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50

Versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale: Importo per il rilascio del passaporto elettronico (il bollettino precompilato è presente negli uffici postali)

Originale e copia della carta di identità del richiedente

Vecchio passaporto (verrà annullato e restituito)

In caso di figli minori bisogna allegare:

Atto di assenso all’espatrio da parte dell’altro genitore, scaricabile QUI,

Copia della carta di identità dell’altro genitore (con firma in originale)

In caso di rifiuto da parte dell’altro genitore a sottoscrivere l’assenso all’espatrio, bisognerà rivolgersi al Giudice Tutelare competente per territorio per richiedere il relativo Nulla Osta all’espatrio.

Per minori di 18 anni

Richiesta sottoscritta dai genitori o dagli esercenti la patria potestà, scaricabile QUI.

2 fotografie recenti (Vedi caratteristiche indicate per i richiedenti maggiorenni)

Versamento di € 42,50 (costo del libretto) sul c/c postale n.67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro con causale: Importo per il rilascio del passaporto elettronico

Originale e copia della carta di identità del richiedente minorenne

1 marca da bollo (contributo amministrativo) dell’importo di € 73,50

Per i minori di anni 14 è necessario inserire il nominativo degli accompagnatori (solitamente i genitori cognome, nome, luogo e data di nascita)

Il passaporto per i minori degli anni 18 avrà una validità: di tre anni per i minori fino a tre anni di età e di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.