Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo a Venezia

L'assegno familiare è un contributo statale concesso dai comuni alle famiglie con tre o più figli minorenni. L'importo totale a disposizione delle famiglie numerose per quest'anno è di 1.886,82€.

Requisiti necessari per la richiesta

Per avere diritto all'assegno è necessario:

essere cittadino/a italiano/a o comunitario/a o straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o titolare dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria

risiedere nel Comune di Venezia

essere genitore di tre o più figli minorenni

far parte di un nucleo familiare in possesso di risorse economiche, calcolate in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiori a Euro 8.788,99 per l'anno 2020

Quando e come fare domanda

La domanda per la richiesta dell'assegno familiare va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo. La data di presentazione non incide sulle tempistiche di erogazione del contributo che, ad ogni modo, viene conteggiato a partire dal primo gennaio dell'anno di riferimento, sempre se a questa data la famiglia aveva già tre figli minori a carico, altrimenti la somma viene conteggiata a partire dalla data di nascita dell'ultimo figlio. Per richiedere l'assegno bisogna:

compilare il modulo per la presentazione della domanda

essere in possesso dell'attestazione ISEE.

consegnare la domanda con gli allegati all' ufficio protocollo del comune di Venezia

Documentazione da presentare

fotocopia di un documento d'identità del richiedente

copia della certificazione ISEE

Modalità di erogazione dell'assegno