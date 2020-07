Centri estivi a Venezia: tutte le informazioni utili

Con l'arrivo del caldo e della bella stagione si inizia a pensare al mare, alle vacanze, al relax e, per chi ha figli, ai centri estivi. Con la fine della scuola, infatti, sono tanti i genitori che decidono di iscrivere i propri figli ad attività ricreative o sportive. Il vantaggio dei campi estivi? Far sviluppare ai propri figli social skills e per far passare loro un'estate indimenticabile divertendosi e, perchè no, continuando a imparare anche al di fuori della scuola. Venezia da questo punto di vista offre tanto, sono diversi, infatti, i campi estivi organizzati in città, da quelli incentrati sullo sport a quelli che puntano sulla lingua inglese fino ai classici campi con giochi ricreativi in spiaggia. Ma quali sono tutte le offerte per la stagione estiva 2020? Quali sono le misure di sicurezza che verranno adottate per evitare eventuali contagi da Covid-19? E soprattutto, come fare per scegliere il capo estivo più adatto al proprio bambino? Scopriamolo insieme.

Come scegliere il giusto centro estivo

Il primo elemento da tenere in considerazione sono le passioni del proprio bambino. Ama la natura? Ama lo sport? Occorre, infatti, capire bene gli interessi del proprio bimbo per fare la scelta giusta in modo che questa nuova esperienza non si trasformi in un brutto ricordo. È importante individuare le attitudini del bambino e assicurarsi che abbia voglia di affrontare questo tipo di esperienza affinché il distacco dalla famiglia passi in secondo luogo e sia meno traumatico. Una volta capito in che direzione andare si può iniziare a informarsi sulle strutture e gli educatori e animatori con cui il proprio figlio interagirà tutti i giorni e capire se si tratta di persone competenti e professioniste. Una volta fatto questo non resta che scegliere il campo estivo più adatto al proprio bambino e iniziare questa nuova avventura che lo renderà, grazie ai giochi all’aria aperta e alle attività di squadra più maturo e più consapevole di sé.

Centri estivi 2020 a Venezia