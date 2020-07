Centro di accoglienza per senza fissa dimora a Venezia

I centri di accoglienza notturna sono strutture che offrono ospitalità o accoglienza a persone in situazione di disagio personale o difficoltà economica. Nel comune di Venezia ci sono diverse strutture destinate a questa finalità sociale e sono divisi per uomini e donne. Ecco i centri principali per senzatetto in città e tutte le informazion utili per potervi accedere in caso di necessità.

Accoglienza notturna uomini

Comunità di Betlemme - Caritas

La casa offre ospitalità notturna accoglienza a persone senza dimora per un periodo di permanenza di 15 giorni rinnovabile. La struttura dispone di 24 posti letto per persone senza dimora purché autosufficienti e fornisce pernottamento, colazione, servizio doccia e ricambio biancheria.

Indirizzo Castello 2129, Venezia

tel. 0415289888

sito internet: www.caritasveneziana.it

Dormitorio Papa Francesco

La struttura offre accoglienza a persone senza dimora , purché autosufficienti, per un periodo di permanenza di 15 giorni rinnovabile. La struttura è in grado di ospitare 24 maschi adulti che possono lavarsi, riposare la notte, consumare la prima colazione e la cena.

Indirizzo Via Mameli 37/m, Marghera

tel. 041922167

sito internet: www.caritasveneziana.it

Casa S. Raffaele - Caritas

La casa S. Raffaele dispone di circa 25 posti letto, cucina e sala ritrovo; accoglie extra comunitari di sesso maschile.

Indirizzo via Riscossa 18, 30034 Mira (VE)

tel. 0414265878

e-mail casasanraffaele@libero.it

sito internet: www.caritasveneziana.it

Casa dell'Ospitalità

La casa dell'ospitalità è un'istituzione del comune di Venezia che consente a persone (autosufficienti) di età compresa fra i 18 e i 65 anni di uscire da situazioni di marginalità sociale, offrendo un servizio di accoglienza a chi si trova in condizioni di bisogno e un supporto educativo e sociale per il recupero di un'autonomia individuale. Sono a disposizione 35 posti letto a turnazione veloce di cui 2 destinati a persone in situazione critica valutate dall’Unità di Strada o a particolari situazioni di emergenza.

1) Sede di Venezia:

Casa Ospitalità Sant'Alvise

Cannaregio 3144

tel/fax 041713288

2) Sede di Mestre:

Casa Ospitalità (uffici e sede principale)

via Santa Maria dei Battuti 1/d

tel. 041958409 (uff. amministrativo)

fax 041-962876

sito internet: www.casaospitalita.it

Accoglienza notturna donne

Casa dell'Ospitalità

È consentito a persone (autosufficienti) di età compresa fra i 18 e i 65 anni Sono a disposizione 35 posti letto a turnazione veloce di cui 2 destinati a persone in situazione critica valutate dall’Unità di Strada o a particolari situazioni di emergenza. .

Casa Ospitalità (uffici e sede principale)

via Santa Maria dei Battuti 1/d, Mestre

tel. 041958409 (uff. amministrativo)

fax 041-962876

sito internet: www.casaospitalita.it

Betania - Caritas

La Casa offre ospitalità notturna a signore senza dimora per un periodo di permanenza di 15 giorni rinnovabile.

La struttura dispone di 14 posti letto e fornisce alle ospiti il pernottamento, la cena e la prima colazione oltre alla possibilità di lavare la biancheria.



Indirizzo Cannaregio 2601/a, Venezia

tel/fax 041720480

sito internet: www.caritasveneziana.it

Casa di accoglienza G.Taliercio

La casa offre ospitalità temporanea a donne in stato di emergenza abitativa, di qualsiasi nazionalità, per un massimo di 6 notti consecutive. L'accoglienza avviene alle ore 17.30 presso la portineria della Casa. Non si accettano ospiti che si presentino dopo le 19.00. Le stanze devono essere lasciate libere entro le ore 9.00. Alle ospiti viene offerta la cena (proveniente dalla mensa di Ca' Letizia) e la colazione. Le richiedenti ospitalità saranno accolte, se munite di idoneo documento di riconoscimento, secondo l’accertata disponibilità di posti liberi.

Indirizzo via Aleardi 154, Mestre

tel/fax 0415317715

e-mail: info@associazionesantantonio-mestre.org

sito internet: www.associazionesantantonio-mestre.org