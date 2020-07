Pronto soccorso pediatrico, guida alle strutture d'emergenza per bambini a Venezia

Il reparto pediatrico dell'ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia si occupa di diagnosi e cura delle malattie infantili con attività specialistica sia in regime di ricovero che ambulatoriale. Nell'area dedicata alla pediatria sono ricoverati i piccoli pazienti di età compresa tra i 0 e i14 anni e l'ospedale dispone anche di un reparto di assistenza neonatale (Nido) dove sono accolti i nuovi nati sani mentre in quello di nido medicalizzato sono ricoverati i neonati che necessitano di maggiori assistenza e cure nati dalla 34esima settimana di gestazione e oltre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Settori di eccellenza pediatrica a Venezia

Ambulatorio di Ecografia Pediatrica dove vengono eseguite le indagini ecografiche necessarie alla diagnosi di patologie multiorgano esclusa la patologia cardiaca

Ambulatorio di Endocrinologia Pediatrica, Disturbi della Crescita ed Anoressia pediatrica

Centro di riefrimento Ulss 3 per l’Obesità pediatrica

Genetica

Neurofibromatosi

Diabetologia pediatrica

Nefro-urologia pediatrica

Servizi dell'unità operativa pediatrica

Servizi Ambulatoriali di Pediatria

Ospedale di giorno ("Day Hospital" e "Day Surgery")

Degenze in regime di ricovero ordinario e urgente

Assistenza neonatale

Nido medicalizzato dalla 34esima settimana gestazionale

Ambulatorio per il sostegnio dell’allattamento materno h24

L’unità operativa è centro di riferimento per i disturbi del comportamento, per i disturbi alimentare, con attività sia in regime di ricovero residenziale e day hospital, sia in regime ambulatoriale; in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria infantile, il servizio dietetico e altri consulenti. È inoltre centro di riferimento per i bambini adottati e immigrati.