Elenco delle sale per feste dei bambini a Venezia

Scegliere dove festeggiare il compleanno dei propri figli non è sempre facile, soprattutto in una città come Venezia dove, gli spazi sono ristretti e i punti di ritrovo non sempre accessibili a tutti. Ci sono dei posti, però, dedicati proprio ad accogliere i bambini e a farli divertire tutti insieme organizzando feste di compleanno con addobbi, cibo e animatori specializzati. Si tratta delle ludoteche e dei patronati, che spesso diventano il background dei migliori party per bambini in città.

Le ludoteche a Venezia

Ludoteca comunale "La cicala e la formica" Venezia Cannaregio, Cannaregio n. 3161, Parco Villa Groggia (S. Alvise), tel. 041 719580, e-mail: ludoteca.cannaregio@comune.venezia.it

Ludoteca comunale " La luna nel pozzo" Venezia Castello, Castello n. 450, tel. 041 5204616, e-mail: ludoteca.castello@comune.venezia.it

Ludoteca comunale "L'Albero dei Desideri" Campalto, Piazzale S. Benedetto n. 1/B, Campalto, tel. 041 900535, e-mail: ludotecacampalto@comune.venezia.it

Ludoteca comunale "Sucabaruca" Marghera, Piazza Mercato n. 40/b Marghera, tel. 041 922081, e-mail: ludoteca.marghera@comune.venezia.it

Ludoteca comunale "Terra-Ferma" Mestre, Viale Garibaldi 155/a, Mestre, tel. 041 5344486, e-mail: ludoteca.terraferma@comune.venezia.it

Sala verde di Barchetta Blu, Calle Capuzzi, Dorsoduro 614.

Patronati per feste a Venezia

Patronato ai Frari

Patronato di SS Giovanni e Paolo

Patronato di San Salvador

Patronato SS. Apostoli

Patronato di S. Stefano

Patronato di S. Agnese

Patronato S. Giobbe

Patronato Salesiano Leone XIII in via Garibaldi

Maggiori informazioni sul sito veneziabambini.it, nella sezione dedicata alle feste di compleanno.