Come trovare una babysitter a Venezia

Scegliere una babysitter per i propri figli non è un compito semplicissimo in quanto bisogna optare per una figura che andrà a rappresentare una guida e un punto di riferimento per i propri bambini e che avrà un impatto nella loro crescita e nel loro sviluppo psicologico. Ma come si sceglie la babysitter perfetta? Una risposta certa non c'è, però si possono tenere in considerazione alcuni elementi importanti nella scelta.

Come orientarsi nella scelta

La figura della babysitter è fondamentale nel percorso educativo dei propri figli soprattutto se questi sono costretti ad assentarsi per molte ore durante la giornata. Si tratta di un lavoro molto delicato e importante che spesso viene sottovalutato ma che può cambiare radicalmente la psicologia del proprio bambino proprio perché figura guida, educatrice ed esempio da seguire. L'opzione più sicura sarebbe quella di scegliere una professionista referenziata e con diversi anni di esperienza e magari un bagaglio di studi in psicologia o scienze della formazione primaria. Le competenze, però, non sono l'unica cosa da tenere presente perché l'aspetto cruciale nella scelta della persona giusta sta nella compatibilità di questa con i valori della propria famiglia. La scelta più giusta da fare è, dunque, quella di una persona in linea con i principi educativi e morali dei genitori stessi e dotata di sentibilità ed empatia nei confronti del bambino.

Il colloquio sarà un momento fondamentale per verificare di persona il carattere e l'approccio della babysitter con i propri figli e con gli stessi genitori. Poi, si può sempre procedere con un periodo di prova, per vedere se "a pelle" il rapporto può funzionare o no e se il bambino risponde bene a questo tipo di persona. E se non dovesse funzionare è bene interrompere il lavoro e non trascinare il rapporto se non ci si sente a proprio agio o si percepisce che c'è qualcosa che non va.

Dove cercare una babysitter professionista

Per trovare una babysitter professionista ci si può rivolgere a delle agenzie specializzate, cercare annunci online o farsi consigliare da amiche o familiari che hanno già avuto esperienze di questo tipo.

Esiste un database online, chiamato Sitly, che raggruppa tutte le professioniste di questo settore e le divide per zone di residenza, il che può accelerare senza dubbio la ricerca. Ogni profilo contiene la descrizione delle esperienze professionali del soggetto, la foto, e le informazioni anagrafiche.