InformaGiovani: sedi, contatti e orari di apertura a Venezia

L'Informagiovani oltre a fornire informazioni di interesse generale e supporto nella ricerca di "prime informazioni", gli operatori e le operatrici offrono orientamento e consulenza sui temi del lavoro e della formazione, sulle iniziative a carattere internazionale, sul volontariato, sulla costruzione di iniziative nonprofit. Se vuoi redigere un curriculum, orientarti nel percorso scolastico, partire per un'esperienza all'estero, avere chiarimenti sulla creazione di un'associazione, l'Informagiovani è il posto giusto.

L'informagiovani ha una fitta rete di cooperazione con il mondo dell'associazionismo giovanile sia a livello locale, che nazionale e internazionale, per favorire l'accesso diretto a programmi ed esperienze di arricchimento culturale e umano. Per aprirsi alla città e per la promozione della partecipazione e della cittadinanza attiva l'Informagiovani organizza incontri di formazione nelle scuole, progetti di volontariato europeo aperti a tutti e percorsi di cooperazione internazionale, seminari e workshop pubblici con l'obiettivo di mettere in rete le esperienze e le competenze. Coordina inoltre la Redazione di Veneziagiovane.info.

All'interno dell'Informagiovani puoi trovare postazioni internet gratuite, un Peace Corner con riviste su volontariato, cooperazione e pace, una vasta rassegna di film di impegno civile e una biblioteca per la consultazione di materiali di documentazione, quotidiani e riviste specializzate.

La sede

Viale Garibaldi 155 - Villa Franchin a Mestre Tel 041- 5346268 Una cittadella dei giovani e delle associazioni: Villa Franchin vuole essere questo. Uno spazio aggregativo e creativo, rivolto alle ragazze e ai ragazzi della città, ricco di eventi, servizi e laboratori ed idee in movimento. Il centro Informagiovani di Mestre è parte di questo percorso ed è aperto per nuovi servizi, incontri iniziative e progetti.

Maggiori informazioni scrivendo a: informagiovani@comune.venezia.it o visitando il sito di veneziagiovane.