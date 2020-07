Le biblioteche aperte a Venezia per studiare e lavorare da remoto (orari)

Se si è studenti dell'università, delle scuole superiori o lavoratori frellance, avere a disposizione nella propria città dei luoghi dove potersi dedicare allo studio o al lavoro da remoto è fondamentale. Per evitare di doversi rifiugiare in bar affollati e rumorosi o restare a casa e cedere alle tentazioni, la soluzione migliore è quella di andare in biblioteca per condividere le proprie giornate con chi, come noi, deve impegnarsi nell'apprendimento o nel lavoro "da casa". A Venezia, di questi luoghi ce ne sono molti, distribuiti in ogni sestiere e ognuno dotato di caratteristiche peculiari e adatto a ogni tipologia di esigenze. Scopriamo insieme le principali biblioteche della città.

Biblioteca Nazionale Marciana

È una delle più grandi biblioteche italiane che vanta una raccolta di manoscritti greci, latini e orientali tra le più importanti del mondo. È situata in Piazza San Marco ed è caratterizzata da un ambiente suggestivo e pieno di storia con grandi tavoli in legno dove poter studiare o consultare libri circondati dalla sapienza antica e da un'atmosfera incantevole.

Indirizzo: Piazza San Marco, 7, 30124 Venezia,

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì 08–19, sabato 08–13:30

Sito internet: https://marciana.venezia.sbn.it

Biblioteca Querini Stampalia

Un'altra biblioteca molto amata dai ragazzi veneziani è la Querini Stampalia in campo Santa Maria Formosa. Si tratta di una Fondazione con sede in un palazzo cinquecentesco che dispone non solo degli spazi dedicati allo studio ma anche di un museo, di un bar interno e di un piano terra restaurato dall'architetto Carlo Scarpa. Le affascinanti sale studio dispongono di tavoli in legno circondati da quadri, mobili e lampadari che trasportano gli studiosi in un tempo e uno spazio lontani alla contemporaneità. Si tratta di uno dei pochi spazi che resta aperto in settimana fino a mezzanotte.

Indirizzo: Campo Santa Maria Formosa, 5252, 30122 Venezia

Orari di apertura: da martedì a sabato 10-24, domenica e festivi 10-19, lunedì chiuso

Sito internet: http://www.querinistampalia.org/ita/home_page.php

CFZ - Zattere Cultural Flow Zone

Si tratta di una biblioteca disposta lungo la fondamenta delle Zattere, uno dei luoghi più caratteristici di Venezia. La CFZ è una biblioteca disposta su due piani, con un soffitto di travi in legno e un'atmosfera che spinge alla concentrazione. All'interno dello spazio ci sono luoghi destinati al silenzio e aree in cui si può studiare parlando ad alta voce e confrontandosi con gli altri. Non manca un bar sempre pronto ad allietare le pause di studio o lavoro.

Indirizzo: Fondamenta Zattere Al Ponte Lungo, 1392, 30123 Venezia

Orari di apertura: È possibile accedere ai servizi di consultazione e prestito, su prenotazione, nei giorni seguenti: 7 - 8 - 9 - 14 - 28 - 29 - 30 luglio 2020 e 18 - 19 - 20 agosto 2020, nell'orario 9.00 - 12.30. Poiché il numero di presenze consentite è limitato, è necessario prenotare con almeno 24 ore di anticipo scrivendo a cfz-books@unive.it e attendere la mail di conferma.

Sito internet: https://www.unive.it/pag/13665/

BAUM - Biblioteca Area Umanistica di Ca' Foscari

È la biblioteca universitaria di area umanistica situata a due passi da Campo Santa Margherita e vicina alle sedi universitarie di San Basilio e San Sebastiano. La biblioteca è disposta su due piani con un piano sotterraneo destinato al prestito di libri con un'area fotocopie. È uno spazio molto illuminato e comodo per i pendolari in quanto facilmente raggiungibile da Piazzale Roma.

Indirizzo: Calle Ragusei, 3490/D, 30123 Venezia

Orari di apertura: temporaneamente chiusa

Sito internet: https://www.unive.it/data/strutture/300170

Biblioteca IUAV ai Tolentini

La biblioteca dello Iuav ai Tolentini è una struttura molto grande e adatta alle esigenze sia degli studenti che dei lavoratori freelance. Costruita attorno a un ampio chiostro, la biblioteca dispone di diversi piani studio divisi in aree dove si può parlare ad alta voce e aree dove è possibile trovare il silenzio più assoluto. Non manca, nel chiostro interno, un bar per la pausa pranzo, spuntini o caffè. La posizione è ideale per i pendolari che arrivano dalla terraferma o per chi deve prendere un treno o un autobus per tornare a casa.

Indirizzo: Tolentini, Santa Croce 191,30135 Venezia

Orari: lunedì- venerdì 9-17.30

Sito internet: https://polovea.sebina.it/SebinaOpac/library/Biblioteca%20Iuav/VEAAC