Consultori: indirizzi e orari a Venezia

I consultori sono luoghi dove dove è possibile affrontare problemi e difficoltà che riguardano la vita affettiva, sessuale, relazionale, la procreazione responsabile, la maternità e la paternità, la genitorialità e la prevenzione dei disturbi dell’apparato genitale femminile.

I consultori dedicano una particolare attenzione all’intervento rivolto a fasi cruciali o a situazioni di vita particolarmente conflittuali: adolescenza, maternità e paternità responsabili, genitorialità, climaterio, adozioni e affidamento, separazione e divorzio.

L’équipe del Servizio è composta da: ginecologo, psicologo, ostetrica e/o assistente sanitaria, assistente sociale, consulente legale.

Prestazioni svolte

colloqui di accoglienza e di informazione su problematiche di competenza del servizio

interventi di consulenza sociosanitaria e di visita ostetrico-ginecologica nell’ambito della gravidanza, contraccezione, menopausa, interruzione volontaria di gravidanza, sessualità adolescenziale

attività di educazione sanitaria e sessuale all’interno delle scuole

consultazione psicologica e psicoterapia

consultazione e visita andrologica (dai 14 ai 24 anni)

psicoterapia

consulenza sociale e mediazione familiare

consulenza legale nell’ambito del diritto di famiglia

interventi di promozione e di sostegno alla funzione genitoriale naturale, adottiva e affidataria

All’interno di alcune sedi sono presenti dei dispositivi di accesso, di accoglienza e di erogazione delle prestazioni finalizzate a:

gli adolescenti (dai 14 ai 21 anni),

le adozioni, la mediazione familiare,

la preparazione alla nascita,

la menopausa.

Modalità di accesso

Punto Unico di Accoglienza: accesso telefonico al numero 041 2608010 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Per garantire la migliore funzionalità del servizio e una maggiore disponibilità verso l’utenza, al Consultorio Famigliare si accede infatti esclusivamente su appuntamento, non è necessaria l’impegnativa del Medico di Medicina Generale.

Per i giovani di età compresa tra i 14 e i 21 anni, in alcune Sedi consultoriali sono previste delle aperture caratterizzate da un accesso libero non necessariamente vincolato alla prenotazione telefonica e che forniscono attività di ascolto e counseling finalizzate a cogliere e comprendere la natura della richiesta, in maniera tale da offrire le risposte più adatte in tempo sufficientemente breve. Tutti i servizi sono gratuiti ad eccezione delle prestazioni sanitarie (visita ostetrico¬ginecologica, pap¬test, ecc.) che sono soggette al pagamento del ticket secondo le normative e tariffe vigenti.

Elenco dei Consultori Familiari per distretto

Dorsoduro 1454, Venezia, 041 5294054

mercoledì (9.30- 12.30 e 14.30 - 17.30), venerdì (9.30-12.30)

per appuntamenti: mercoledì e venerdì (10.00 -12.00)

al Mare - Centro Sanitario Polifunzionale - Lido, 041 5295327-5

martedì e venerdì (9.30 -12.00)

per appuntamenti: stessi orari

via della Soia 20, Favaro Veneto 041 8896870

orari: lunedì e giovedì (9.00 - 12.00)

per appuntamenti: stessi orari

via Felisati 109, Mestre, 041 2608202

orari: lunedì (9.00 - 12.00) - giovedì (9.00 - 12.00) solo telefonica

per appuntamenti: martedì (9.00 - 12.00)

Punto Famiglia (stessa sede) 041 2608202 (9.00 - 11.30)

consultorio di Chirignago (ex Consultori di Chirignago e Zelarino)

via Cavanis, 42/A - Chirignago, 041 2608298

orari: lunedì (9.00 - 12.00) e giovedì (14.30 - 16.30)

per appuntamenti: stessi orari

via Tommaseo 7, Marghera, 041 2608303

orari: martedì e venerdì (9.00 - 12.00)

per appuntamenti: stessi orari

viale San Marco 76, Marcon, 041 5957117

orari: martedì (9.00 - 12.00)

via Tagliamento 5, Quarto d’Altino, 0422 824957

orari: giovedì (9.00 - 12.00 )