Sportello unico per le attività produttive: cosa è e come funziona

Lo Sportello Unico Attività Produttive (Suap) è un servizio online presente in tutti i comuni italiani che funge da contatto tra imprese e istituzioni pubbliche e serve a sbrigare tutte le pratiche relative all’apertura e alla gestione aziendale. Il Suap permette alle imprese di avere un referente pubblico unico per tutte le pratiche. Il servizio, infatti, funziona in modalità telematica, ma dispone anche di sportelli a cui rivolgersi di persona con addetti alla risoluzione di qualsiasi pratica relativa alla gestione d’impresa, alla consulenza, e al supporto burocratico.

Cos’è

Secondo il Dpr 160/2010, il Suap è «il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione».

Ogni comune dispone di uno sportello ed è possibile individuare il proprio ufficio territoriale direttamente sul portale Impresainungiorno.

Come funziona

Il Suap viene usato per la prestazione di istanze, scaricare moduli, consultare norme o effettuare pagamenti. Per poter accedere allo sportello online bisogna usare le proprie credenziali Spid o la Carta Nazionale dei Servizi. C'è un solo referente per ogni pratica che smista gli adempimenti a comuni, province, Asl ecc. I moduli utilizzati sono gli stessi su tutto il territorio italiano e si può attivare il Suap anche per adempimenti sullaa tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, patrimonio storico-artistico, tutela della salute e della pubblica incolumità, edilizia produttiva.

Sportello Suap di Venezia

richiesta di contatto o invio segnalazione on-line, attivo 24 ore su 24

posta elettronica suap@comune.venezia.it (non abilitata a ricevere domande, SCIA o documentazione)

telefono 0412749300, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 - in altri orari è attiva la segreteria telefonica. Il servizio è limitato per emergenza sanitaria. Si invitano i clienti a lasciare un messaggio in segreteria telefonica.

assistenza di impresainungiorno.gov.it

telefono 0664892892, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30.