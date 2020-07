Inps: come versare i contributi da lavoratore autonomo

I lavoratori autonomi, cioè artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, sono iscritti alle gestioni speciali dell’Inps. Questi lavoratori sono tenuti a versare i contributi obbligatori in base al reddito di impresa denunciato nell’anno precedente (acconto) e, poi, nell’anno successivo, in base al reddito dell’anno a cui si riferisce la contribuzione (conguaglio).

Dove versare i contributi

Nel caso dei lavoratori autonomi, i contributi devono essere versati all'Inps in modo obbligatorio (nel caso di artigiani, commercianti o professionisti che non rientrano in nessun tipo di cassa di previdenza), oppure alla cassa professionale di appartenenza se si è un professionista iscritto a un albo particolare o a un ordine professionale (come ad esempio quello dei medici, avvocati, giornalisti, ecc).

Le attività

Gli importi dei contributi variano in base al tipo di attività che si svolge. Queste attività sono state raggruppate in tre categorie:

artigiani e commercianti (che prevedono contributi fissi, contributi a percentuale)

lavoratori autonomi senza cassa previdenziale (iscrizione alla Gestione Separata Inps e pagamento dei relativi contributi)

lavoratori autonomi con cassa previdenziale (non versano contributi all'Inps ma alla propria cassa previdenziale)

Scadenze

I versamenti dei contributi devono essere effettuati in base alle seguenti scadenze:

16 maggio

16 agosto

16 novembre

16 febbraio dell’anno successivo

Sedi Inps a Venezia

Direzione Provinciale di Venezia

Dorsoduro 3519/i

30123 Venezia (VE)

tel. contact center 803164

tel. da rete mobile 06164164

email: urp.venezia@inps.it

Agenzia Complessa di Mestre

via Dante 95A

tel. contact center 803164

tel. da rete mobile 06164164

email: urp.mestre@inps.it