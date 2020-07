Sindacato Uil a Venezia: sedi, orari e informazioni

Tutte le sedi del sindacato Uil in centro storico e terraferma.

Venezia

Uil Unione Regionale Veneto

Indirizzo: Dorsoduro, 3499, 30123 Venezia VE

Telefono: 041 520 6619

Mestre

VIA BEMBO, 2/B - 30172, Mestre

Telefono: 041-2905363/311, FAX: 041-5315219

E-mail: urveneto@uil.it

Sitoweb: http://www.uilveneto.it

Uil Fpl

La Unione Italiana del Lavoro Federazione Poteri Locali è un’organizzazione sindacale democratica no profit che, prescindendo dalle convinzioni politiche e religiose dei suoi aderenti, associa i lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nei settori:

degli Enti Locali

delle Regioni, degli enti ed aziende regionali, delle Provincie, Comuni, Comunità Montane, Consorzi Enti Locali, ex IPAB, C.C.I.A.A. e loro Associazioni, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende di soggiorno, degli ex I.A.C.P. e Aziende per l’Edilizia Residenziale Pubblica, di Federcasa e dei Segretari Comunali e Provinciali; degli Enti strumentali, delle Aziende speciali, dei Consorzi, delle SPA, delle Istituzioni, che gestiscono servizi già in gestione diretta degli Enti Locali, che prestano la loro attività presso gli Enti sopraccitati in lavori socialmente Utili e in altre forme di lavoro emergenti

della Sanità

I lavoratori appartenenti a tutti i ruoli, profili e posizioni funzionali previsti nel settore sanitario, in possesso dei corrispettivi specifici requisiti culturali e professionali, operanti nel Servizio Sanitario Nazionale, nelle istituzioni socio- sanitarie pubbliche e private, negli Istituti Zooprofilattici, di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati nelle agenzie regionali per la prevenzione e protezione ambientale, nelle residenze sanitarie assistenziali, nei laboratori e centri medici privati, nelle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie, nonché nelle case di riposo a carattere assistenziale convenzionate e/o accreditate con il S.S.N., negli ospedali classificati.

del Terzo Settore

Appartengono a questo settore tutti i lavoratori di ogni ruolo e profilo professionale operanti nelle Organizzazioni di volontariato sociale, nelle cooperative sociali, nelle associazioni di promozione sociale, nelle fonda-zioni sociali, nelle associazioni di volontariato, associazioni non governative, ONLUS e nelle associazioni del settore socio sanitario assistenziale-educativo e inserimento lavorativo.

Sede a Mestre

Corso del Popolo, 241, 30172

Tel 041 822 1202

Fax 041 712 5722

venezia@uilfpl.it