Piscine per disabili nel Comune di Venezia

Piscine per disabili a Venezia. Il Comune di Venezia paga la quota alla piscina nel caso un medico specialista abbia certificato ad una persona con disabilità la necessità di svolgere attività natatoria come terapia socio-riabilitativa. Con questa prescrizione il disabile può richiedere al Comune il trasporto gratuito per raggiungere la piscina.

Il Comune coordina i servizi necessari per l'attivazione del servizio che è gratuito nei limiti concedibili e determinati annualmente dall'amministrazione. Il servizio è rivolto alle persone con disabilità residenti nel Comune di Venezia

Modalità

La persona con disabilità, residente nel Comune di Venezia e di età inferiore a 65 anni, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, può presentarsi alle piscine per disabili di Venezia con la prescrizione sanitaria di un medico dell'Ulss 3.

Piscine disabili Venezia

Associazione Polisportiva Terraglio

via Pennello 5/7

tel. 041 94 25 34 - 459

direttore tecnico: Elisabetta Pusiol

A.S.D. Serenissima Nuoto

via Calabria 49 Gazzera (Ve)

tel. 041 91 71 20

resposabile: Daniela Cancellada

A.S.D. Nuoto Venezia

via Circonvallazione 53

tel. 041 971528

responsabile: Ugo Di Mauro

A.S. Rarinantes

Sacca Fisola

tel. 041 5285430

ASDBN Nuotatori Veneziani

Parco Pubblico Bissuola

parco A. Albanese 10 - 30174 Mestre

tel. 041 615644

Ranazzurra SSD a r.l.

via Sandro Gallo, 245 - 30126 Venezia Lido

tel. 041 5262222

ASD Aquafit - Centro S. Alvise Venezia

Cannaregio n. 3163 - 30121 Venezia

tel. 041 715650 Piscine disabili Venezia