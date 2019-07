Festa del Redentore: i migliori punti da cui ammirare i fuochi

Manca poco all'inizio della festa più cara per i veneziani. Sabato 20 luglio, infatti, si torna a festeggiare il Redentore, ovvero la riccorrenza della liberazione dalla peste a Venezia segnata dalla costruzione, nel 1576, della chiesa da cui prende il nome. Si tratta di una tradizione molto sentita che richiama visitatori da tutta la provincia che vengono principalmente per ammirare i fuochi d'artificio sull'acqua, simbolo della festività insieme al ponte votivo che collega le Zattere con la chiesa in Giudecca. Ma quali sono i punti strategici in città per godere al meglio dello spettacolo pirotecnico? Scopriamoli insieme.

Punta della Dogana

La punta che divide il Canal Grande dal Canale della Giudecca è uno dei punti strategici per ammirare lo spettacolo proprio per la sua posizione da cui si riesce a vedere tutto il bacino di San Marco. Per questo motivo è anche una delle zone più affollate già dalle prime ore del pomeriggio, meglio quindi, giocare d'anticipo se si intende posizionarsi in prima fila.

Riva degli Schiavoni

Altro punto in cui avere una visuale privilegiata sul bacino e allo stesso tempo sui fuochi d'artificio è tutta la Riva degli Schiavoni a partire da Piazzetta San Marco. Come per Punta della Dogana è una delle zone più prese di mira dalla folla, specialmente da turisti proprio perchè a due passi da San Marco. Prendere posto sui gradini fronte canale è difficile, ammenoché non si decida di mettersi in posizione con molto anticipo. Meglio evitare se si è amanti della calma.

Zattere

Vedere i fuochi dalle Zattere è un'altra ottima scelta, anche se la visione sarà abbastanza laterale. Basta arrivare con discreto anticipo e avvicinarsi il più possibile alla Punta della Dogana per avere una buona visuale sullo spettacolo. Se la folla è particolarmente intensa, però, si può girare l'angolo e provare a salire sul ponte dell'Accademia da cui si potranno ammirare i giochi di luce sull'acqua con uno dei panorami più belli di Venezia sullo sfondo.

Sant'Elena

Se si vuole stare relativamente più tranquilli, o perlomeno avere più spazio per muoversi, si può scegliere di passare la serata alla pineta di Sant'Elena e vedere i fuochi da lì. È senza dubbio una visuale laterale e più lontana rispetto alle altre zone consigliate ma lo spettacolo è bello da qualsiasi angolazione, anche se visto un po' più da lontano.