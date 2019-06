Rifiuti ingombranti a Venezia: una guida su come eliminarli

Avete una lavatrice rotta, un vecchio materasso o un tavolo di legno di cui vi volete liberare? Avere a che fare con rifiuti di grandi dimensioni in una città come Venezia può sembrare problematico ma organizzandosi in tempo e con le giuste accortezze è possibile liberarsene senza troppo stress. Ecco una guida su come fare per buttare materiali ingombranti a Venezia nel modo corretto.

Ecocentro

Uno dei modi per eliminare rifiuti di grandi dimensioni a Venezia è quello di portarli direttamente in Ecocentro. Questo vale sia per oggetti piccoli come computer, stampanti, frullatori, robot da cucina, piccoli televisori, impianti stereo ecc. che non devono mai essere buttati tra i rifiuti normali, sia per oggetti di grandi dimensioni ed esclusivamente di origine domestica (lavatrici, lavastoviglie, divani, materassi ecc.). Gli Ecocentri in cui è possibile portare direttamente tali rifiuti sono:

Ecocentro Veritas Santa Marta, Canale Scomenzera, Calle Dietro Ai Magazzini, 30135

martedì e giovedì, 14-18

sabato, 12-18

festivi esclusi

Veritas Ecocentro Lido, Via Malamocco, 18

da lunedì a sabato, 12.30-18 (festivi esclusi)

chiuso il martedì

Ecocentro Mestre, Via Porto di Cavergnago, 99

da lunedì a sabato, 7.30-12 e 13-18

domenica, 8-12

festivi esclusi

Rimozione a domicilio su appuntamento

Un altro modo per liberarsi di rifiuti ingombranti è usufruire del servizio a domicilio su appuntamento. Si tratta di un servizio gratuito solo fino a un metro cubo di volume dell'oggetto in questione. Per grandi quantità di rifiuti o per oggetti eccessivamente grandi è possibile richiedere un preventivo a un tecnico specializzato Veritas.

Per prendere un appuntamento per la rimozione di un rifiuto direttamente a casa propria fino a un metro cubo di volume è possibile: