Asili nido a Venezia: tutte le informazioni

L'elenco completo degli asili nido a Venezia centro storico e terraferma.

Asilo Nido Il Draghetto

Mestre (Ve) 3/A, Via Silvio Trentin

Tel: 041 959383



Asilo Nido Il Germoglio

Mestre (Ve) 139, Via Ca' Rossa

Tel: 041 616730



Asilo Nido Il Girasole

Mestre (Ve) 13, Via Roentgen

Tel: 347 4662623



Asilo Nido Il Pulcino

Mestre (Ve) 12, Via Servi Di Maria

Tel: 041 5348301



Asilo Nido L'isola Che Non C'e'

Mestre (Ve) 122, Via S. Dona'

Tel: 041 616939



Asilo Nido La Nuvola

Venezia (Ve) 3706, Sestiere Castello

Tel: 041 5204391



Asilo Nido Marameo 0-3 Marameo 0-3 S.C.S.-Onlus-

Spinea (Ve) 70, Via Matteotti Giacomo

Tel: 041 995285



Asilo Nido Minimondo

Mestre (Ve) 1, Via Grimani Francesco

Tel: 041 610083



Asilo Nido Nido Tiepolo

Venezia (Ve) 6827, Sestiere Castello

Tel: 041 5230233



Asilo Nido Peter Pan

Mestre (Ve) 2, Via Gazzato

Tel: 041 952228



Asilo Nido Pinocchio

Mestre (Ve) 31/A, Strada Rigo

Tel: 041 5340679



Asilo Nido Privato Re Sole Di Coro' Michela

Marcon (Ve) 150, Via Alta

Tel: 041 5950960



Asilo Nido San Pio X

Venezia (Ve) 67/C, Isola Giudecca

Tel: 041 5223825



Asilo Nido Sant'anna

Venezia (Ve) 986/I, Sestiere Castello

Tel: 041 5222747



Asilo Nido Spazio Cuccioli Taratapita

Venezia (Ve) 885, Sestiere Cannaregio

Tel: 041 710588



Asilo Nido Spazio Pollicino

Salzano (Ve) 182, Via Frusta

Tel: 041 5745834



Asilo Nido Zerotre

Mestre (Ve) 2, Via Bissa

Tel: 041 961438



Asilo Ns Signora Di Fatima

Jesolo (Ve) 8, Piazza Trento

Tel: 0421 972232



Associazione Maggiolino

Mirano (Ve) 146, Via Barche

Tel: 041 5701188



Associazione Marcondirondello

Venezia (Ve) 26/B, Fondamenta Navagero Andrea

Tel: 041 739599



Bimbilandia Centro Ricreativo Sede Operativa Educatrice

Noale (Ve) 15, Via Lancerotto Egisto

Tel: 041 5801986



Coccinella Piccola Cooperativa Sociale S.C. A.R.L. Asilo Nido

Gruaro (Ve) 42/A, Via Alcide De Gasperi

Tel: 0421 73845



Comune Di Spinea Asilo Nido

Spinea (Ve) Via Rossignago

Tel: 041 5412339



Comune Di Venezia Asilo S. Teresa

Venezia (Ve) 2207, Dorsoduro

Tel: 041 5209667



Comune Di Venezia Nido Comunale Diaz

Venezia (Ve) 4964, Castello

Tel: 041 5244488



Fantasilandia S.R.L.

Venezia (Ve) 13, Via Irpinia

Tel: 041 5442607, 041 5446392



Il Club Dei Piccoli Di Susanna S.R.L.

Pianiga (Ve) 7, Via Monte Rosa

Tel: 041 464060



Il Club Dei Piccoli Di Susanna S.R.L.

Dolo (Ve) 7, Piazza Marzabotto

Tel: 041 464137



L'isola Di Peter Pan Snc Zampieron M. & Guiotto L.

Fosso' (Ve) 13, Via Pola

Tel: 041 5170689



La Coccinella

Vigonovo (Ve) 70, Via Roma

Tel: 049 9830062



Asilo Nido Comunale Girotondo

Via Dell' Aviere 1 - 30013 Cavallino (VE)

Telefono: 041 968333



ASILO NIDO C'ENTRO ANCH'IO

P. Duomo 18 - 30027 San Donà Di Piave (VE)

Cellulare: 348 8841209



Asilo Nido

Via Nievo Ippolito - 30027 San Donà Di Piave (VE)

Telefono: 0421 54441



Municipio Asilo Nido

Via Bastianetto 13 - 30027 San Donà Di Piave (VE)

Telefono: 0421 332605



ASILO NIDO UN POSTO PER GIOCARE

Via La Pira 19/8 - 30027 San Donà Di Piave (VE)

Cellulare: 347 4294729