Scuole elementari a Venezia: l'elenco completo

Tutte le scuole dell'infanzia statali e non statali nel comune di Venezia suddivise per municipalità.



- Scuola dell'Infanzia Comunale Comparetti

Cannaregio, 1178

Venezia

tel. e fax 041715079

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Comunale S. Elena

Viale XXIV Maggio, 16

Venezia

tel. 0415228655 fax 0412415799

Municipalità di Venezia - Murano - Burano





- Scuola dell'Infanzia Comunale S. Girolamo

Cannaregio, 3022

Venezia

tel. 041721288 fax 041717033

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria Ancelle Gesù Bambino

Cannaregio, 4851

Venezia

tel. 0415223875 fax 0412415231

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria Casa dei Bambini

S. Maria dei Miracoli

Cannaregio, 6073

Venezia

tel. e fax 0415223252

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria Cristo Re

Castello, 2758

Venezia

tel. 0415226861 fax 0415289263

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria Istituto Suore Canossiane

Cannaregio, 3207

Venezia

tel. e fax 041718360

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Dorotea

Cannaregio, 1104/c

Venezia

tel. 041717022 fax 0415226269

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Giuseppe

Castello, 5402

Venezia

tel. 0415225352 fax 0415224891

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Statale A. Diaz

Castello, 4968/a

Venezia

tel. 0415203127

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Statale N. Tommaseo

Castello, 6819/b

Venezia

tel. e fax 0415287459

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Statale M. Pascolato

Castello, 4019

Venezia

tel. e fax 0415229787

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Statale Ex Ciliota

Dorsoduro, 627

Venezia

tel. e fax 0415207251

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Comunale Diego Valeri

Fondamenta Cereri, 2447/i

Venezia

tel. e fax 041710911

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Comunale Duca D'Aosta

S. Eufemia, 373/r

Venezia

tel. e fax 0415230983

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Comunale S. Francesco

Calle Michelangelo, 54/n

- Giudecca (VE)

tel. 0415287568 fax 0412413139

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Comunale S. Teresa

Dorsoduro, 2207

Venezia

tel. e fax 0415209667

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Comunale XXV Aprile

Calle Lavraneri, n. 2

Giudecca (VE)

tel. e fax 0415210596

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria G. B. Giustinian

S. Croce, 326/a

Venezia

tel. 041710667 fax 041719258

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Bartolomea Capitanio

S. Croce, 595/c

- Venezia

tel. 0415240004 fax 0415244675

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Francesco di Sales

San Polo, 1500/b

- Venezia

tel. e fax 0415241719

Municipalità di Venezia - Murano - Burano





- Scuola dell'Infanzia Paritaria Suore Salesie

Dorsoduro, 108

- Venezia

tel. 0415223691 fax 0415221100

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



- Scuola dell'Infanzia Statale c/o Principessa M. Letizia

F.ta Venier, n. 8

Murano

tel. e fax 041739185

Municipalità di Venezia - Murano – Burano



Scuola dell'Infanzia Paritaria Giovanni XXIII

Via dei Spironi, n. 1

- S. Erasmo (VE)

tel. 0415287587 fax 0415229418

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



Scuola dell'Infanzia Paritaria Principessa M. Letizia

F.ta Venier, n. 8

- Murano

tel. 0415274996 fax 041739185

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



Scuola dell'Infanzia Paritaria I. Barbon

Fond.ta S. Mauro, 488

- Burano (VE)

tel. e fax 041730059

Municipalità di Venezia - Murano - Burano



Scuola dell'Infanzia Comunale A. Gabelli

Via S. Gallo, n. 32

- Lido di Venezia

tel. 0415265606 fax 0412428021

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Comunale Ca' Bianca

Via S. Gallo, n. 255

- Lido di Venezia

tel. 0415268275 fax 0415266660

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Comunale G. Rodari

Via Duodo, n. 37

- Lido di Venezia

tel e fax 0415267227

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Comunale S. G. Bosco

Via Vivaldi, n. 16

- Lido di Venezia

tel. e fax 0415268172

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Statale P. L. Penzo

Via Buono da Malamocco, n. 2

- Lido di Venezia

tel. 041770418 fax 041770343

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Statale S. Pietro in Volta

San Pietro in Volta, 322/h

- Venezia

tel. e fax 0415279105

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Statale Zendrini

Piazzale Zendrini, 713

- Pellestrina

tel. e fax 041967424

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Antonio

Via Scarpa, n. 942

- Pellestrina

tel. e fax 041967386

Municipalità del Lido - Pellestrina



Scuola dell'Infanzia Paritaria G. Franchin

Via Asti, n. 1/a

- Tessera

tel. e fax 0415415178

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Paritaria Immacolata Concezione

Via Altinia, n. 211/a

- Favaro Veneto

tel. e fax 0415417217

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Paritaria Maria Immacolata

Via Altinia, n. 125

- Favaro Veneto

tel. 041630685 fax 041631000

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Antonio

Via Orlanda, n. 139

- Campalto

tel. 0415420217 fax 041900201

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Statale Arcobaleno

P.le S. Benedetto n. 1

- Campalto

tel. 0415420066

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Statale Cornaro

Via Monte Fadalto, n. 23

- Favaro Veneto

tel. 041631563

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Statale D. Valeri

Via Monte Cervino, n. 40

- Favaro Veneto

tel. fax 041632622

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Statale Girasole

Via Sabbadino, n. 14

- Campalto

tel. 041903261

Municipalità di Favaro Veneto



Scuola dell'Infanzia Paritaria Il Germoglio di Carpenedo

Via Ca' Rossa, n. 139

- Mestre

tel. e fax 041616730

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria Madonna della Pace

Via Porto di Cavergnago, n. 5

- Mestre

tel. e fax 041615141

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Maria Goretti

Vicolo della Pineta, n. 1

- Mestre

tel. n. 041611020 fax 041611021

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria Suore Caburlotto

Via Terraglio, n. 92

- Mestre

tel. 041983254 fax 041971669

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale Il Piccolo Principe

Via Sforza, n. 7

- Mestre

tel. e fax 0415341733

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale Il Quadrifoglio

Via S. Maria Goretti, n. 4

- Mestre

tel. 0415346067 fax 041614739

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale L'Angolo Azzurro

Via del Rigo, n. 31

- Mestre

tel. e fax 0415340782

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale Margotti

Via E. di Nicola, n. 2

- Mestre

tel. e fax 041616906

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale Rodari Bissuola Nord

Via Buozzi, n. 4

- Mestre

tel. 041611412

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Comunale T. Vecellio

Via L. Cicognara, n. 6

- Mestre

tel. 0415350841fax 041614781

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria La Pellegrina

Via A. Costa, n. 38

- Mestre

tel. 041951779 fax 041980161

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria M. Battistella

Via Nigra, n. 40

- Mestre

tel. e fax 041942791

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria Madonna della Salute

Via S. M. dei Battuti, n. 1/a

- Mestre

tel. e fax 041952134

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Gioacchino

Via A. Costa, n. 16

- Mestre

tel. 041974085 fax 041982099

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Marco

Via Mantovani, n. 15

- Mestre

tel. e fax 041982444

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Paritaria Vittoria

Via Piave, n. 36

- Mestre

tel. 041989992 fax 041961023

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale A. Pitagorico

Via Monteverdi, n. 2

- Mestre

tel. 041980472

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale C. Battisti

Via Dante, n. 67

- Mestre

tel. 041982033

Municipalità di Mestre - Carpenedo



- Scuola dell'Infanzia Statale C. G. Cesare

Via P. Kolbe, n. 7

- Mestre

tel. 0415311138

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale Otto Marzo

Viale San Marco, 182

- Mestre

tel. e fax 0415316004

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Statale Querini

Via Piraghetto, n. 10

Mestre

tel. e fax 041984807

Municipalità di Mestre - Carpenedo



Scuola dell'Infanzia Comunale Aquilone

Via del Gazzato, n. 2

- Mestre

tel. 041982119 fax 041961171

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Comunale S. Gori

Via Selvanese, n. 22

- Zelarino

tel. 041908196 e fax 041905100

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria G. A. Farina

Via Santa Chiara, n. 11

- Zelarino

tel. 041984777 fax 041961748

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria Maria Immacolata

Via Scaramuzza, n. 7

- Zelarino

tel. e fax 041907481

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria Regina della Pace

Via Chiesa, n. 18/c

- Trivignano

tel. e fax 041909271

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria Madonna del Suffragio

Via Asseggiano, n. 260

- Chirignago

tel. e fax 041913744

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Bartolomea Capitanio

Via Rio Cimetto, n. 28

- Chirignago

tel. 041912347 fax 0415448847

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. G. Bosco

Via Pirano, n. 2

- Mestre

tel. e fax 041913496

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Paritaria Sacro Cuore

Via del Parroco, n. 9

- Chirignago

tel. e fax 041913038

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Statale Ivancich

Via Ivancich, n. 20

- Chirignago

tel. 041916832

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Statale Mary Poppins

Via Volpi, n. 10

- Mestre

tel. e fax 041917139

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Statale Perlan

Via Perlan, n. 33

- Chirignago

tel. 041916267

Municipalità di Chirignago - Zelarino



Scuola dell'Infanzia Comunale La Sorgente

Via dell'Erba, n. 40

- Malcontenta

tel. e fax 0415470036

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Comunale N. Volpi

Piazza Mercato, n. 47

- Marghera

tel. 041921181 fax 041937887

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Comunale D. e F. Stefani

Via della Rinascita, n. 141

- Marghera

tel. 0415381420 fax 0418897862

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Paritaria Madonna della Salute

Via Catene, n. 32

- Marghera

tel. e fax 041925163

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Pio X

Via Monego, n. 1

- Marghera

tel. 041921465 fax 041929051

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Paritaria S. Pio X

Via Nicolodi, n. 4

- Marghera

tel. e fax 041921312

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Statale Collodi

P.le N. Tommaseo, n. 1

- Marghera

tel. 041925241

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Statale G. Rodari

Via Parco Ferroviario, n. 84

- Marghera

tel. 041929531

Municipalità di Marghera



Scuola dell'Infanzia Statale Giovanni Paolo I°

Piazzale Sirtori, n. 6

- Marghera

tel. 041936720

Municipalità di Marghera

