Scuole medie a Venezia: l'elenco completo

L'elenco delle scuole medie a Venezia centro storico e terraferma.

Scuole medie

A. DE GASPERI Via E Scarpis 23 - 30030 Vigonovo (VE) tel: 049 9830034 SCUOLA MEDIA Via Madonnetta - 30028 San Giorgio Al Tagliamento (VE) tel: 0431 50558 SCUOLA MEDIA Via Leopardi - 30020 Torre Di Mosto (VE) tel: 0421 324040 SCUOLA MEDIA direzione Via Roma 21 - 30020 Quarto D'Altino (VE) tel: 0422 824139 SCUOLA MEDIA g. matteotti Piazza IV Novembre 7 - 30030 Maerne (VE) tel: 041 640907 SCUOLA MEDIA STATALE DANTE ALIGHIERI Via Meucci 2 - 30030 Salzano (VE) tel: 041 5746101 CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE DI FORMAZIONE scuole pubbliche medie statale luigi enaudi Via Bernardo Canal 20 - 30175 Marghera (VE) tel: 041 920852 COMUNE scuola media statale Piazza Matteotti Giacomo 55 - 30023 Concordia Sagittaria (VE) tel: 0421 275205 DANTE ALIGHIERI istituto comprensivo scuola media elementare d. alighieri Via Meucci 2 - 30030 Salzano (VE) tel: 041 437063 ENRICO FERMI scuole pubbliche media Via Tiepolo 8 - 30174 Zelarino (VE) tel: 041 909320 ENRICO MATTEI scuola media statale e. mattei Via G Marconi 22 - 30020 Annone Veneto (VE) tel: 0422 769040 G. MAZZINI scuola media statale Via Guaiane 19 - 30020 Noventa Di Piave (VE) tel: 0421 65112 GALILEO GALILEI scuola media stat.g. galilei Via Caduti Via Fani 8 - 30030 Fossò (VE) tel: 041 5170535 GOLDONI scuola media stat. g. galilei Via Zuina 34 - 30032 Fiesso D'Artico (VE) tel: 041 5161183 ISTITUTO BERNA - OPERA DON ORIONE scuola media e istituto tecnico Via Bissuola 93 - 30100 Mestre (VE) tel: 041 5341993 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MAT. ELEM. E MEDIA E. MATTEI Via Roma 27 - 30020 Meolo (VE) tel: 0421 345394, 0421 347364 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE E MEDIA - G. MARCONI Vicolo Molino - 30020 Torre Di Mosto (VE) tel: 0421 324040 ISTITUTO COMPRENSIVO DIEGO VALERI scuola materna elementare media Via Roma 47 - 30010 Campolongo Maggiore (VE) tel: 049 5848146 ISTITUTO COMPRENSIVO G. D'ANNUNZIO scuola media statale g. d'annunzio info sulla privacy Via Nausica 18 - 30016 Lido Di Jesolo (VE) tel: 0421 370129 ISTITUTO COMPRENSIVO ROMOLO ONOR scuola media statale r. onor Via Sauro 11 - 30027 San Donà Di Piave (VE) tel: 0421 53489 ISTITUTO COMPRENSIVO RUFINO TURRANIO scuola media statate Piazzale Matteotti 55 - 30023 Concordia Sagittaria (VE) tel: 0421 270998 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA ELEMENTARE MEDIA G. MARCONI Via Dante Alighieri 51 - 30022 Ceggia (VE) tel: 0421 329603, 0421 466753 ISTITUTO COMPRENSIVO SCUOLA MATERNA - ELEMENTARE MEDIA GRAMSCI Via Passo Campalto 3 - 30173 Venezia (VE) tel: 041 5420359 ISTITUTO FARINA scuola materna elementare e media Via S. Chiara 11 - 30174 Mestre (VE) tel: 041 984777 LEONARDO DA VINCI scuola media statale l. da vinci Via Mazzini 32 - 30020 Eraclea (VE) tel: 0421 232213 LUIGI EINAUDI scuole pubbliche media Via Boito 8 - 30034 Malcontenta (VE) tel: 041 698821 M. BUONARROTI scuola media statale Via Trento 26 - 30030 Martellago (VE) tel: 041 5400537 MARCO POLO scuola media statale Via Leopardi 60 - 30020 Pramaggiore (VE) tel: 0421 799012 SAN PIO X - I. C. ENRICO MATTEI istituto comprensivo di scuola mat. elem. e media e. mattei Via Alessandro Manzoni 2 - 30020 Meolo (VE) tel: 0421 61021 SCUOLA ELEMENTARE MATERNA E MEDIA G. MARCONI Via Don Angelo Folegot 8 - 30022 Ceggia (VE) tel: 0421 323065 SCUOLA ELEMENTARE STATALE G. MARCONI scuola media statale g. galilei Viale Caduti Di Via Fani 1 - 30030 Fossò (VE) tel: 041 466405, 041 466928 SCUOLA MATERNA STATALE JEAN PIAGET scuola media statale Via Giovanni XXIII Papa 8 - 30029 Santo Stino Di Livenza (VE) tel: 0421 310181, 0421 310855 SCUOLA MATERNA STATALE S.CUORE scuola media statale Corso Camillo Cavour 1 - 30020 La Salute Di Livenza (VE) tel: 0421 80138, 0421 80196 SCUOLA MEDIA CAZZAGO Via Cazzaghetto - 30030 Pianiga (VE) tel: 041 410383 SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII Piazza S. Martino 1 - 30030 Pianiga (VE) tel: 041 469424 SCUOLA MEDIA L. DA VINCI sede centrale Via Paganini Niccolo' 3 - 30035 Mirano (VE) tel: 041 431407, 041 432932 SCUOLA MEDIA MAERNE Via Manzoni Alessandro - 30030 Martellago (VE) tel: 041 640825 SCUOLA MEDIA PASCOLI Viale Bacchiglione 2 - 30015 Sottomarina (VE) tel: 041 5540585 SCUOLA MEDIA STATALE Via S. Dono 7 - 30033 Noale (VE) tel: 041 440197 SCUOLA MEDIA STATALE Via Guglielmo Marconi 1 - 30024 Musile Di Piave (VE) tel: 0421 54122, 0421 596993 SCUOLA MEDIA STATALE Piazza Vittoria 19 - 30030 Martellago (VE) fax: 041 5402411 SCUOLA MEDIA STATALE A.GRAMSCI Via Matteotti 51 - 30010 Camponogara (VE) tel: 041 462157 SCUOLA MEDIA STATALE ALDO CAPPON Via Dante Alighieri 36 - 30014 Cavarzere (VE) tel: 0426 51114 SCUOLA MEDIA STATALE ALDO MANUZIO Via Cicognara Leopoldo 6 - 30173 Venezia (VE) tel: 041 980133 SCUOLA MEDIA STATALE CAIO GIULIO CESARE Via Cappuccina 68/D - 30172 Venezia (VE) tel: 041 959939 SCUOLA MEDIA STATALE DANTE ALIGHIERI Via Meucci 2 - 30030 Salzano (VE) tel: 041 437466 SCUOLA MEDIA STATALE DON AGOSTINO TONIATTI Via Ippolito Nievo 20 - 30025 Fossalta Di Portogruaro (VE) tel: 0421 780080 SCUOLA MEDIA STATALE frazione sambruson Via Brusaura 1 - 30031 Sambruson (VE) tel: 041 4196780 SCUOLA MEDIA STATALE G. BALDAN Via Loredan - 30039 San Pietro Di Stra (VE) tel: 049 504656 SCUOLA MEDIA STATALE G. UNGARETTI Via XX Settembre 7 - 30038 Spinea (VE) tel: 041 990089, 041 990480 SCUOLA MEDIA STATALE G. VICO Viale Sanremo - 30038 Spinea (VE) tel: 041 999903 SCUOLA MEDIA STATALE I. NIEVO Viale Liberta' 20 - 30027 San Donà Di Piave (VE) tel: 0421 330760, 0421 330761 SCUOLA MEDIA STATALE LUCIA SCHIAVINATO Via Repubblica 74 - 30027 San Donà Di Piave (VE) tel: 0421 220855 SCUOLA MEDIA STATALE PADRE REGINALDO GIULIANI Via IV Novembre 2 - 30031 Dolo (VE) tel: 041 5102541 SCUOLA MEDIA STATALE PADRE REGINALDO GIULIANI Via IV Novembre 2 - 30031 Dolo (VE) tel: 041 410114 SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO PELLICO Via Moro Aldo 1097 - 30015 Chioggia (VE) tel: 041 400096, 041 5500650 SCUOLA MEDIA STATALE SILVIO TRENTIN Via Cavalletto Alberto 16 - 30174 Venezia (VE) tel: 041 2621868, 041 2621869 - fax: 041 5348627 SCUOLA MEDIA STATALE TITO LIVIO Via Guglielmo Marconi - 30010 Pegolotte (VE) tel: 0426 509131 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA 1777, S. Croce - 30135 Venezia (VE) tel: 041 5241118, 041 721118 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA 856, Scarpa - 30100 Pellestrina (VE) tel: 041 967478 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA A. MARCONI Via Gazzato 6 - 30174 Venezia (VE) tel: 041 952217 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA EINAUDI Via Parco Ferroviario 82 - 30175 Venezia (VE) tel: 041 921690 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIA ELEMENTARE Sestiere Cannaregio 2385 - 30121 Venezia (VE) tel: 041 2759539 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA f. morosini 1882, S. Croce - 30135 Venezia (VE) tel: 041 5242504 SCUOLE PUBBLICHE media g. olivi Borgo S. Giovanni 1 - 30015 Chioggia (VE) tel: 041 5543443 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA media di pellestrina 856, Scarpa - 30100 Pellestrina (VE) tel: 041 967057 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA MEDIA STATALE LAZZARO SPALLANZANI Via Cima D'Asta 8 - 30174 Venezia (VE) tel: 041 614007 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA media vettor pisani Via Gallo Sandro 34 - 30126 Venezia (VE) tel: 041 5260994 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA p. f. calvi 1809, Castello - 30122 Venezia (VE) tel: 041 5228527 SCUOLE PUBBLICHE media s.anna Via Pascolon 5 - 30015 Valli (VE) tel: 041 499634 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIA sebastiano caboto - segreteria Sestiere Cannaregio 3022/A - 30121 Venezia (VE) tel: 041 717033 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA SILVIO TRENTIN Via Cavalletto Alberto 16 - 30174 Venezia (VE) tel: 041 5350169 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIA STATALE a. gramsci - segreteria Via Passo Campalto 3/G - 30173 Venezia (VE) | mappa tel: 041 903701 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA STATALE aldo manuzio Viale S. Marco 34 - 30173 Venezia (VE) tel: 041 988775 SCUOLE PUBBLICHE media statale b. galuppi -sez. staccata di burano 107, S. Mauro - 30100 Burano (VE) tel: 041 735663 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIA STATALE dante alighieri 3042, S. Marco - 30124 Venezia (VE) tel: 041 5238655 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIA STATALE dante alighieri - segreteria 3042, S. Marco - 30124 Venezia (VE) tel: 041 5225157 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA STATALE fratelli cervi Via Terraglio - 30174 Venezia (VE) tel: 041 943617 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA STATALE G.VOLPI Via Passo S. Boldo 26 - 30173 Venezia (VE) tel: 041 634622 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA STATALE giovanni bellini Via Metauro 45 - 30173 Venezia (VE) tel: 041 5344887 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIA STATALE giuseppe di vittorio Via Tevere 93 - 30173 Venezia (VE) tel: 041 5341977 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA STATALE m. foscarini Sestiere Cannaregio 4941 - 30121 Venezia (VE) tel: 041 5287988 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA STATALE SALVO D'ACQUISTO Calle Volpi 22 - 30141 Venezia (VE) tel: 041 915909 SCUOLE PUBBLICHE media statale sezione staccata di burano 107, S. Mauro - 30100 Burano (VE) tel: 041 730106 SCUOLE PUBBLICHE MEDIA VIVALDI 1809, Castello - 30122 Venezia (VE) tel: 041 5235316 SCUOLE PUBBLICHE MEDIE G. CESARE Via Cappuccina 68 - 30172 Venezia (VE) tel: 041 981696 SCUOLE PUBBLICHE MEDIE STATALE SALVO D'ACQUISTO Via Catalani Alfredo 9 - 30171 Venezia (VE) tel: 041 958919 SCUOLE PUBBLICHE MEDIE STATALE SALVO D'ACQUISTO succursale Via Edera 33 - 30174 Venezia (VE) tel: 041 915939 SCUOLE PUBBLICHE - MEDIE SUPERIORI - ISTITUTO MAGISTRALE 'LUIGI STEFANINI' Via Miglio 30 - 30173 Mestre (VE) tel: 041 611574 SCUOLE PUBBLICHE MEDIE SUPERIORI ISTITUTO STATALE D'ARTE 2613, Dorsoduro - 30123 Venezia (VE) tel: 041 5209368 I.I.S. MICHELANGELO GUGGENHEIM - SCUOLE PUBBLICHE medie superiori - istituto statale d'arte 2613, Dorsoduro - 30123 Venezia (VE) tel: 041 5209189 I.I.S. MICHELANGELO GUGGENHEIM - SCUOLE PUBBLICHE MEDIE SUPERIORI ISTITUTO STATALE D'ARTE succursale di mestre Corso Del Popolo 80 - 30100 Mestre (VE) tel: 041 962088, 041 972642 SCUOLE PUBBLICHE scuola media d. alighieri sez.staccata di Via Lago Di Lecco 17 - 30034 Mira (VE) tel: 041 429531 SCUOLE PUBBLICHE scuola media f. petrarca s Via Pisa 5 - 30034 Mira (VE) tel: 041 420772 SCUOLE PUBBLICHE scuola media g. galilei Via Bassa Gambarare 1 - 30034 Gambarare (VE) tel: 041 5676220 SCUOLE PUBBLICHE scuola media g. galilei info sulla privacy Via Caltana 66 - 30034 Marano (VE) tel: 041 479816 SCUOLE PUBBLICHE scuola media galilei Via Bassa Gambarare 1 - 30034 Gambarare (VE) tel: 041 5600610, 041 5676486 SCUOLE PUBBLICHE scuola media j. sansovino Sestiere Cannaregio 4760 - 30121 Venezia (VE) tel: 041 5227455