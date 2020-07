Come fare domanda per le borse di studio alle università di Venezia

Per poter richiedere la borsa di studio, gli studenti universitari, sia le matricole che quelli già iscritti, devono seguire la seguente proedura:

Richiedere l’attestazione I.S.E.E. 2019 per le “prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario” e gli studenti stranieri o italiani residenti all’estero dovranno farsi rilasciare l’I.S.E.E. parificato.

presentare, a partire dalla data indicata dall'ateneo ogni anno, la domanda di Borsa di studio - con l’indicazione dello status con cui si intende partecipare - compilando in forma on line la “Richiesta agevolazioni” disponibile nell’area riservata del sito di ateneo.

iscriversi all’anno accademico di interesse versando la prima rata di tasse e contributi

L’importo della prima rata di tasse e contributi a Venezia è pari a:

700,00 euro: importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo, per gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale

187,00 euro: importo comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e dell’imposta di bollo, per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca

Lo studente che si iscrive agli anni successivi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (con esclusione degli iscritti fuori corso) e lo studente che si iscrive al secondo o al terzo anno dei corsi di dottorato di ricerca, solo se in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando e previa presentazione della domanda di accesso al beneficio potranno versare esclusivamente l'imposta di bollo (Euro 16,00) e la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di 171 euro.

Se lo studente non dovesse avere i requisiti, non presenti la domanda di borsa o ne risulti escluso, dovrà contattare il settore diritto allo studio e disabilità per farsi ricalcolare l’importo di tasse dovuto. Il mancato o erroneo svolgimento anche di una sola delle operazioni sopra riportate comporterà l’esclusione dal concorso.

Successivamente alla chiusura del bando non saranno ammesse integrazioni documentali o modifiche alla richiesta.

Diritto allo studio Università Ca' Foscari: contatti

Ufficio: Carriere Studenti e Diritto allo Studio, Dorsoduro 3246, 30123 Venezia. Orario di apertura: martedì e venerdì: 9.30-12.30, mercoledì: 9.30-12.30 e 14.30-16.30.

Diritto allo studio Università Iuav: contatti

Email: diritto.studio@iuav.it/inclusione@iuav.it

Tel: 041 257 1828/ 041.257 1821/ 041 257 1803