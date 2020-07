Medicinali e spese mediche: come detrarli dalle tasse

Le spese mediche e le spese effettuate per comprare farmaci e parafarmaci per la propria salute possono essere detratte dalle tasse nella presentazione del modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

Detrazione sui farmaci

La detrazione sui farmaci equivale al 19% della spesa sostenuta e il rimborso spetta per la parte della spesa effettuata che supera la soglia di 129,11 euro. Al di sotto di questa quota non spetta alcuna detrazione fiscale. I farmaci per i quali si richiede la detrazione dovranno essere indicati nel quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie“ della dichiarazione dei redditi.

I medicinali possono essere detratti solo se viene certificato nella fattura o nello scontrino fiscale dove devono essere speficicati questi dati:

La natura del prodotto acquistato

Quantità del prodotto acquistato

Il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale

Il codice fiscale del destinatario

Le spese per l’acquisto di farmaci e parafarmaci possono essere detratte anche se sostenute per familiari come:

Coniuge

Generi e nuore

Figli, compresi quelli adottivi

Suoceri e suocere

Discendenti dei figli

Fratelli e sorelle (anche unilaterali)

Genitori (compresi quelli adottivi)

Nonni e nonne

Detrazione delle spese mediche

Il contribuente che ha sostenuto spese sanitarie può beneficiare di una agevolazione fiscale e detrarne il 19% dalle tasse al netto di una franchigia di 129,11 euro. Per la detrazione, le spese sanitarie devono essere indicate nel modello 730 nella sezione compresa tra E1 ed E5. In caso di Spese Sanitarie superiori a € 15.493,71 annui, è possibile ripartile la detrazione in 4 quote annuali di pari importo.

Tipologie di spese sanitarie detraibili