Modello unico 730: come si compila e dove si presenta

Il modello unico 730 è stato introdotto nel 1993 per sostituire il modello 740 per la presentazione della dichiarazione dei redditi riservato a tutti i lavoratori dipendenti, a progetto e pensionati. La compilazione di tale modulo può essere effettuata dal personale dei Caf oppure individualmente usando il modello precompilato online. Nel 2015, infatti, è stata creata questa nuova modalità di presentazione del documento a disposizione dei cittadini nel proprio cassetto fiscale. Tale dichiarazione avrà i redditi percepiti già inclusi e alcune spese sostenute già indicate. La dichiarazione può essere accettata, integrata o modificata al soggetto che presenta la domanda.

Come si calcola il 730

Il modello 730 può essere un obbligo o una convenienza per il soggetto contribuente. È un obbligo in caso questo abbia cambiato datore di lavoro in corso d'anno e non si sia operato il conguaglio dei diversi redditi di lavoro e, generalmente, è un obbligo per chi ha più fonti di reddito o chi è appena andato in pensione. Può essere, invece, una convenienza per chi ha oneri da detrarre o da dedurre.

La presentazione del modello 730 permette di ricevere gli eventuali rimborsi e, in caso di debito, con il 730 si evita al contribuente l'onere di versare l'imposta, facendo carico al datore di lavoro/ente pensionistico di trattenere le somme direttamente sulla busta paga/pensione.

Possono presentare il modello anche i lavoratori con contratto a tempo determinato inferiore all'anno purché il rapporto duri almeno da giugno a luglio dell'anno in cui si presenta la dichiarazione.

A chi rivolgersi a Venezia