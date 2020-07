Tari: come e quando pagarla

A decorrere dal 1° gennaio 2014, il comma 639 dell’art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di una parte di natura patrimoniale (IMU) e di una parte riferita ai servizi, che a sua volta si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), quest’ultima destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Con l’entrata in vigore della nuova tassa cessa di avere applicazione il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). La gestione della IUC -TARI è stata affidata a VERITAS spa.

Modalità e tempistiche di pagamento

Con delibera di Giunta del 7 luglio 2020 si è prevista la possibilità di un posticipo dei termini di versamento della prima e seconda rata della TARI al 16 novembre 2020, solo in caso di nuclei familiari nei quali si sia verificata una delle seguenti situazioni:

interruzione di un rapporto di lavoro in seguito a licenziamento avvenuto in data successiva al 31/12/2019;

accesso agli ammortizzatori sociali (CIG-FIS) a decorrere da marzo 2020;

titolari di redditi da lavoro autonomo di qualunque fattispecie che abbiano visto ridotto di oltre un terzo il volume d’affari nel periodo marzo/giugno2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019.

Il modello per la presentazione dell’istanza volta al posticipo del pagamento della prima e della seconda rata della TARI al 16 novembre 2020 sarà disponibile a decorrere dalla prossima settimana. Non vi è un termine perentorio per il suo invio pertanto la domanda potrà essere presentata anche successivamente alla scadenza della bolletta.​ Sono mantenute le scadenze della prima e seconda rata al 16 luglio e le successive al 16 settembre e al 16 dicembre per le famiglie che non rientrino nei parametri sudescritti.

Contatti

Contact Center Veritas: attivo dal lunedì al venerdì dlle 8.30 alle 17.00.

Tel. 800.466.466/ 041.96.555.30

poste elettronica: info@gruppoveritas.it

posta elettronica certificata (PEC): protocollo@cert.gruppoveritas.it

Maggiori informazioni sul sito del comune di Venezia.