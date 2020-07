Centri autorizzati assistenza fiscale (Caaf) e Caf: indirizzi delle sedi a Venezia

Ecco l'elenco di tutte le sedi dove potersi rivolgere per ottenere un aiuto per la gestione della documentazione fiscale:

Caaf Confartigianato Venezia

Castello San Lio, 5653/4 - Venezia

Tel. 0415299211 - Fax. 0415299210 P.Iva 02725340273

Caaf 50&Piu'

San Polo 2169 - Ca' Soranzo - Venezia

0415224049

Caaf 50&Più

Piazza Mercato, 49 – Marghera (Ve)

041920304



Caf Acli

Cannaregio, 917 - Venezia

0415314696



Caf Acli

Via Ca' Rossa 127 - Mestre (Ve)

0418626900



Caf Acli

Via Ulloa 3/A – Marghera (Ve)

0415314696



Caf Cgn Niero Nicla

Via Amba Aradam 16/A - Mestre (Ve)

0415347449



Caf Cgn Rioda William

Via Della Rinascita 54 – Mestre (Ve)

0419344275



Caf Cgn Cenacchi Alessandro

Via L.Einaudi 74 - Mestre (Ve)

041975299



Caf Cgn Pressi Cesare

Via San Donà 26/A - Mestre (Ve)

0415343056



Caf Cgn Mantoan Roberto

Via Santa Croce 887 - Venezia

0412440221



Caf Cgn Campanini Adriana

Via Tassini, 2 – Mestre (Ve)

0418226133



Caf Cgn Picello Mauro

Via Trieste, 2311 – Chirignago (Ve)

041916793



Caf Cisl

Rio Terà Dei Pensieri 328 - Santa Croce – Venezia

0412905850



Caf Uil

Dorsoduro 3488/Q – Venezia

0415205937



Caf Uil

Via Pisani, 10 - Venezia Lido (Ve)

0415267300



Caaf Nordest

Piazzale Dei Quaranta 4 - Marghera (Ve)

0415491405



Caf Cisl

Via Zorzi 15 - Marghera (Ve)

0415382897



Caaf 50&Più

Viale Ancona 9 – Mestre (Ve)

0415316355-5385148



Caaf Nordest

Via Ca' Marcello 10 – Mestre (Ve)

0415491100



Caf Cgn Frezza Pamela

Via San Donà 312/2 - Mestre (Ve)

041632477



Caf Cisl

Via Ca’ Marcello 10 – Mestre (Ve)

0412905900



Caf Uil

Via Pietro Bembo 2/B – Mestre (Ve)

0415315363



Caaf Nordest

Santa Croce, Fondamenta del Gaffaro 3536 - Venezia

0415491188



Caaf sicurezza fiscale informatica commercio e servizi srl

Campo Santa Marina – Castello, 6052 Venezia

0415289992



Caaf sicurezza fiscale informatica commercio e servizi srl

Via A. Da Mestre, 36 Mestre (Ve)

041980045-959405



Caaf sicurezza fiscale informatica commercio e servizi srl

Via Negroponte 2/M . Lido di Venezia (Ve)

0415264410



Caaf Nordest

c/o sede SPI via Monte Abetone, 30 - Favaro Veneto (Ve)

0415491445