Bike sharing a Venezia: la mappa

Il servizio di bike sharing a Venezia è stato introdotto per con l'obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e incentivare l'uso della bibicletta per brevi tragitti nonché ridurre traffico e inquinamento. Dal 12 giguno 2020 è stato attivato un nuovo servizio di bike sharing in città gestito dalla piattaforma Movi by Mobike con 800 biciclette a padalata muscolare e 200 e-bike a pedalata assistita. Si tratta di un bike sharing free floating (a flusso libero) che consente di usare la bicicletta senza l'obbligo di riportarla nelle stazioni prestabilite di sosta.

Movi: come funziona

Il servizio è utilizzabile con l'app Movi by Mobike con la quale si può sbloccare/bloccare il lucchetto e avviare/terminare la corsa. Ogni bici è dotata di gps ed è tracciata costantemente per evitare furti e garantire il rispetto della privacy. Tutti possono utilizzare il servizio non solo a Venezia ma anche nelle altre città italiane che dispongono della stessa tipologia di bici che può essere utilizzata e lasciata nelle numerose rastrelliere presenti in città. Al di fuori di tali punti, è comunque possibile rilasciare la bicicletta, ma verrà addebitata un piccola penale di 0.50 €, a copertura del costo del servizio offerto ed anche a titolo di contributo per il mantenimento del decoro urbano. Sulla mappa presente sull'app è possibile controllare tutti gli stalli disponibili in città.

Come iniziare una nuova corsa

Per iniziare una corsa basta avvicinare il telefono al QR Code presente sul manubrio o sul posteriore della bici scelta: l'App legge il codice e sblocca il lucchetto. Per concludere la corsa basta riaprire l'App e concludere la corsa. Alla chiusura del lucchetto segue un primo segnale acustico (1 Bip) e dopo pochi secondi un ulteriore segnale (3 Bip) dopo il quale è possibile allontanarsi.

Dove scaricare l'App "Movi by Mobike"

Per Android: LINK

Per iOS: LINK

La mappa

La mappa completa degli stalli del bike sharing.

Tariffe e modalità di pagamento

L'unica modalità di pagamento consentita è la carta di credito o di debito, attive nei principali circuiti di riferimento. La tariffa per una corsa singola è di 1 € per 20 minuti. Per Venezia, gli abbonamenti sottoscritti entro i primi 6 mesi sono di 9.99 euro per un mese, 19,99 per tre mesi, 54,99 per un intero anno.