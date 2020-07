Car sharing a Venezia: la mappa

Il servizio di car sharing (auto condivisa) offre la possibilità di noleggiare un'auto a breve termine. Tali mezzi di trasporto, infatti, possono essere prenotati e utilizzati solo il tempo necessario per spostarsi per poi essere parcheggiate e lasciate a disposizione del prossimo utente. L'utilizzo delle vetture è molto flessibile e una stessa automobile nell'arco di un'intera giornata è in grado di soddisfare le esigenze di mobilità di più persone. Scopriamo allora quali sono gli operatori che offrono questo particolare e utile servizio a Venezia.

Car sharing Yuko

Yuko è il car sharing che permette sia di prenotare l'auto il giorno e l’ora in cui serve, selezionando il parcheggio di prelievo e riconsegna abilitati, sia di prenotare l’auto più vicina senza preavviso e di riconsegnarla dove si vuole, all’interno dell’area di copertura identificata dal gestore. È possibile usufruire del servizio tramite l'app Yukõm, iscrivendosi sul portale o, in alternativa, utilizzare il sito yuko-carsharing.it da pc e tablet. Inoltre, i possessori di “Venezia Unica Card”, potranno utilizzare la carta stessa per aprire e chiudere l’auto.

Documenti necessari per il noleggio: la patente di guida (valida da almeno un anno e con punti), la carta d’identità o passaporto e una carta di credito valida (circuiti Visa, Mastercard, American Express)

Costi di iscrizione: L’iscrizione ha un costo di € 15 ma si riceveranno 10 € di driving credits sul tuo profilo personale, da poter utilizzare al prossimo noleggio.

Per maggiori informazioni sul servizio visitare il sito ufficiale.

Car sharing "Io Guido"

Io Guido è un servizio di car sharing offerto dall'azienda di trasporti pubblici Avm/Actv. Per poter accedere al servizio bisogna iscriversi e pagare una quota di iscrizione annua che corrisponde a 50 euro per privati e 100 per le aziende (tutti i possessori di partita Iva). Le prenotazioni sono ammesse solo per una durata di utilizzo non inferiore alla mezz'ora ed è consentito effettuare anche prenotazioni multiple di 15 minuti l'una. È necessario specificare il luogo di prelievo e di rilascio, nonché il tempo di utilizzo stimato. Le prenotazioni avvengono secondo le seguenti modalità:

Telefonando al call center 89.34.99.34, operativo 24 ore su 24. La prenotazione dovrà essere effettuata indicando tipologia del mezzo1, data, ora e luogo del prelievo e del rilascio, nonché il codice utente comunicato al momento della consegna della tessera.

Via internet accedendo al sito www.icsprenoto.it. La prenotazione via web potrà essere effettuata con largo anticipo (massimo 48 ore) solo per le vetture abilitate esclusivamente a corse con prelievo e rilascio nel medesimo parcheggio. Nel caso si voglia, invece, prenotare via web una vettura senza limitazioni di rilascio dovranno essere rispettati i consueti termini di preavviso: max. 15 minuti.

Per maggiori informazioni sul servizio visitare il sito ufficiale.