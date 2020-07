Partire da Venezia: le info su come raggiungere stazioni, aeroporti e porti

Il centro storico di Venezia, se in passato poteva essere raggiunto solo via mare, oggi è collegato alla terraferma con un ponte che dispone di una corsia riservata allo scorrimento di auto, moto e pullman e un'altra riservata alla rete ferroviaria. Venezia, quindi, può essere raggiunta sia via mare che via terra, sia in treno che con i mezzi pubblici o privati da stazioni, aeroporti o porti. Ecco allora un vademecum su tutti i possibili modi per raggiungere e/o lasciare questa storica città lagunare.

Collegamenti da e per l'aeroporto Marco Polo di Venezia

L'aeroporto di Venezia è collegato alle stazioni ferroviarie di Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia e alle stazioni degli autobus di Piazzale Roma e Mestre Stazione tramite un servizio di navetta autobus.

Dalla stazione di Venezia Mestre: linea Mestre Express (ATVO) oppure autobus urbano linea 15 (ACTV). Tempi percorrenza: 20-25 minuti circa.

Dalla Stazione di Venezia Santa Lucia(Piazzale Roma): linea Venezia Express (ATVO) oppure autobus urbano linea 5 (ACTV). Tempi percorrenza: 35 minuti circa.

La città può essere raggiunta dall'aeroporto e viceversa anche attraverso le linee di navigazione. L'aeroporto Marco Polo, infatti, dispone di una darsena dove si possono trovare vaporetti (Alilaguna) che collegano la struttura a Venezia e alle principali isole (Murano, Burano, Lido). I biglietti per il trasporto acqueo possono essere acquistati all'interno dell'aeroporto nella biglietteria "public transport" situata nella sala arrivi (sportello 8 aperto dalle 9 alle 23.30) oppure in darsena o a bordo del vaporetto.

In alternativa, se si vuole raggiungere direttamente il luogo dove si alloggerà a Venezia senza lo stress di perdersi per le calli e dover trasportare valige pesanti si può prendere un taxi acqueo. La tariffa richiesta sarà maggiore ma il viaggio confortevole e comodo. Basta chiamare una delle compagnie che offre questo servizio e in pochi minuti un tassista sarà a vostra disposizione.

Collegamenti da e per il terminal crociere di Venezia

Dall'aeroporto:

Taxi (20 minuti)

Taxi acqueo (60 minuti)

Vaporetti e natanti pubblici (80 minuti)

Linee di bus pubblici (20 minuti)

Dalla ferrovia

All’uscita della Stazione di Mestre si può raggiungere il Porto con i seguenti mezzi:

Taxi (10 minuti).

Linee di bus pubblici che giungono a Piazzale Roma nelle vicinanze del terminal (20 minuti).

Dalla Stazione Ferroviaria di Venezia Santa Lucia:

Uscendo dalla stazione andare a destra verso il ponte della Costituzione che conduce a Piazzale Roma dove bisogna prendere il People Mover che in 3 minuti porta al Terminal Crociere di Marittima, oppure un taxi

Uscendo dalla stazione prendere un taxi acqueo fino al Terminal Crociere di Marittima

Da piazzale Roma

People Mover (3 minuti)

Taxi (2 minuti)