Trasporti urbani/extraurbani: informazioni, mappe, biglietti e abbonamenti dei mezzi pubblici

Muoversi a Venezia è semplice grazie a una variegata offerta di trasporti pubblici via terra e via acqua, dell'azienda di trasporti locale Avm/Actv, che collega diversi punti della città lagunare e la stessa isola con la terraferma e le altre isole della laugna. Per spostarsi all'interno della città si può decidere se acquistare biglietti singoli, fare un abbonamento di più giorni oppure optare per la carta venezia ricaricabile con abbonamenti annuali o mensili che permettono di utilizzare mezzi di trasporto automobilistici, tram e linee di navigazione illimitatamente. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutte le possibilità di biglietti da poter acquistare e i costi delle diverse corse urbane ed extraurbane.

Tipologie di titoli di viaggio

Biglietti e abbonamenti sono caricati su supporti elettronici che sono di due tipologie:

ricaricabile: tessera Venezia Unica per abbonamenti e biglietti

non ricaricabile: solo per biglietti

Nell’area urbana del Comune di Venezia sono validi i titoli di viaggio ordinari e ”Rete Unica” che consentono di viaggiare nell’ambito delle reti urbane tranviaria, automobilistica di terraferma del comune di Venezia (incluso il People Mover) e delle isole di Lido e Pellestrina, nonché nell’ambito della rete urbana di navigazione del Centro Storico lagunare sino a Chioggia, Treporti e Punta Sabbioni (esclusi).

Per i servizi di navigazione sono presenti due diverse tipologie di titoli di viaggio con prezzi diversificati:

i biglietti ordinari destinati ai clienti occasionali;

i biglietti e gli abbonamenti riservati ai clienti in possesso di tessera Venezia Unica abilitata per il servizio di navigazione; tale abilitazione consente di godere della tariffa “Carta Venezia”.

I biglietti ordinari destinati ai clienti occasionali nonché alcuni titoli automobilistici urbani ed extraurbani sono caricabili nel “biglietto elettronico”.

L’acquisto dei titoli riservati ai clienti abituali è invece vincolato al possesso di una tessera Venezia Unica abilitata come “Carta Venezia”. Entrambe le tipologie di titolo di viaggio sono anche acquistabili tramite la AVM Venezia Official App: in questo caso lo smartphone in possesso del cliente sostituisce la tessera Venezia Unica o il “biglietto elettronico”.

Prezzi dei biglietti

BIGLIETTO ORDINARIO AUTOMOBILISTICO 75 MINUTI - € 1,50

Consente di viaggiare nella rete automobilistica del Lido ed urbana di Mestre, Tram e People Mover, sino a Piazzale Roma, con esclusione dei viaggi da o per l’aeroporto Marco Polo, per 75 minuti dalla validazione, con interscambio di linea.

BIGLIETTO DI BORDO AUTOMOBILISTICO ORDINARIO 75 MINUTI - € 3,00

Consente di viaggiare nella rete automobilistica del Lido ed urbana di Mestre, Tram e People Mover, sino a Piazzale Roma, con esclusione dei viaggi da o per l’aeroporto Marco Polo, per 75 minuti dalla validazione, con interscambio di linea.

CARNET 10 CORSE AUTOMOBILISTICO 75 MINUTI € 14,00

Il carnet si compone di 10 biglietti automobilistici 75 minuti. Ciascun biglietto del carnet ha le stesse prerogative già indicate per il biglietto automobilistico 75 minuti.

BIGLIETTO NAVIGAZIONE 75 MINUTI € 7,50​

Consente di viaggiare sulla rete di Navigazione per 75 minuti che decorrono dall'ora della prima validazione.

BIGLIETTO 1 GIORNO - € 20,00

BIGLIETTO 2 GIORNI - € 30,00 €

BIGLIETTO 3 GIORNI* - € 40,00 €

BIGLIETTO 7 GIORNI - € 60,00 €

BIGLIETTO 3 GIORNI (72 ORE) GIOVANI: ROLLING VENICE - * € 22,00

ABBONAMENTO MENSILE ORDINARIO

Rete Unica urbana: 37 €

Residenti isole: 21 €

ABBONAMENTO MENSILE STUDENTI

Rete Unica urbana: 25€

Residenti isole: 19 €

ABBONAMENTO ANNUALE ORDINARIO

Rete Unica Urbana: 370,00 €

Residente Isole: 210,00 €

ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI

Rete Unica Urbana: 230,00 €

Residente Isole: 170,00 €“

Servizio di trasporto extraurbano

Il servizio extraurbano comprende una rete automobilistica che, oltre i confini territoriali di Dese, Marocco, Trivignano, Chirignago e Malcontenta, si estende sino alle province di Padova, Treviso, Rovigo, dove sono presenti interscambi con le più importanti realtà del trasporto locale. Le tariffe si suddividono in tratte da 1 a 10 indicate nella tabella online.

Per informazioni sulle tratte e i relativi costi, si può contattare il call center DIME allo 041 041.